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Через два дня после развода: Саша Бо показала нового возлюбленного

22 декабря 2021, 12:01
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Через два дня после развода: Саша Бо показала нового возлюбленного
Источник: Саша Пустовит

Украинский блогер-миллионник Саша Бо показала фото со своим новым избранником. Ее возлюбленный — врач-стоматолог Платон Тарнавский.

В своем Instagram Саша опубликовала первый снимок, на котором отчетливо видно лицо ее парня. В кадре влюбленные изображены крупным планом, Платон нежно целует блогера в нос.

— Такая длинная и интересная история, — подписала фото 26-летняя Саша Бо.

Подписчики блогера оценили ее новый снимок и подчеркнули, что настоящую любовь видно сразу. Также многие отметили, что видят схожесть между возлюбленными.

  • Желаю вам счастья и крепкой любви на долгие годы!
  • Как же видна настоящая любовь. Когда бабочки в животе. Старайтесь изо всех сил сохранить это чувство.
  • Вы похожи.
  • Это фото ждал весь Instagram последние полгода.
  • Законно иметь такого красивого мужчину?
  • Очень похожи! Судьба.
  • Как вы похожи, как одно целое.
  • Очень милые вместе.
  • Красивая пара.
  • У вас такие похожие черты лица.
  • Так идете друг другу!
  • Все ждут эту историю в деталях. — Пишут в комментариях Саши Бо.

Это не впервые, когда блогер показала своего нового возлюбленного, раньше она публиковала видео с ним, однако там не было видно лица. Также пара засветилась вместе на дне рождении блогера Александра Залиско.

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Известно, что Платон одногрупник Саши. Вместе они учились в  Ивано-Франковском медицинском университете.

Избранник блогера не публичная личность, а его страница в Instagram закрыта.

Стоит отметить, что Саша Бо развелась со своим мужем Игорем Пустовитом лишь 20 декабря. Экс-супруги состояли в браке шесть лет.

Впервые о своем разрыве они объявили в июле 2021 года. Тогда блогерша публично заявила, что в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

В свою очередь, Игорь рассказал, что Саша его унижала и критиковала. Экс-супруги воспитывают двух сыновей – Данила и Евгения.

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