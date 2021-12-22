Украинский блогер-миллионник Саша Бо показала фото со своим новым избранником. Ее возлюбленный — врач-стоматолог Платон Тарнавский.

В своем Instagram Саша опубликовала первый снимок, на котором отчетливо видно лицо ее парня. В кадре влюбленные изображены крупным планом, Платон нежно целует блогера в нос.

— Такая длинная и интересная история, — подписала фото 26-летняя Саша Бо.

Подписчики блогера оценили ее новый снимок и подчеркнули, что настоящую любовь видно сразу. Также многие отметили, что видят схожесть между возлюбленными.

Желаю вам счастья и крепкой любви на долгие годы!

Как же видна настоящая любовь. Когда бабочки в животе. Старайтесь изо всех сил сохранить это чувство.

Вы похожи.

Это фото ждал весь Instagram последние полгода.

Законно иметь такого красивого мужчину?

Очень похожи! Судьба.

Как вы похожи, как одно целое.

Очень милые вместе.

Красивая пара.

У вас такие похожие черты лица.

Так идете друг другу!

Все ждут эту историю в деталях. — Пишут в комментариях Саши Бо.

Это не впервые, когда блогер показала своего нового возлюбленного, раньше она публиковала видео с ним, однако там не было видно лица. Также пара засветилась вместе на дне рождении блогера Александра Залиско.

Известно, что Платон одногрупник Саши. Вместе они учились в Ивано-Франковском медицинском университете.

Избранник блогера не публичная личность, а его страница в Instagram закрыта.

Стоит отметить, что Саша Бо развелась со своим мужем Игорем Пустовитом лишь 20 декабря. Экс-супруги состояли в браке шесть лет.

Впервые о своем разрыве они объявили в июле 2021 года. Тогда блогерша публично заявила, что в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

В свою очередь, Игорь рассказал, что Саша его унижала и критиковала. Экс-супруги воспитывают двух сыновей – Данила и Евгения.