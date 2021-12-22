Украинский блогер-миллионник Саша Бо показала фото со своим новым избранником. Ее возлюбленный — врач-стоматолог Платон Тарнавский.
В своем Instagram Саша опубликовала первый снимок, на котором отчетливо видно лицо ее парня. В кадре влюбленные изображены крупным планом, Платон нежно целует блогера в нос.
— Такая длинная и интересная история, — подписала фото 26-летняя Саша Бо.
Подписчики блогера оценили ее новый снимок и подчеркнули, что настоящую любовь видно сразу. Также многие отметили, что видят схожесть между возлюбленными.
- Желаю вам счастья и крепкой любви на долгие годы!
- Как же видна настоящая любовь. Когда бабочки в животе. Старайтесь изо всех сил сохранить это чувство.
- Вы похожи.
- Это фото ждал весь Instagram последние полгода.
- Законно иметь такого красивого мужчину?
- Очень похожи! Судьба.
- Как вы похожи, как одно целое.
- Очень милые вместе.
- Красивая пара.
- У вас такие похожие черты лица.
- Так идете друг другу!
- Все ждут эту историю в деталях. — Пишут в комментариях Саши Бо.
Это не впервые, когда блогер показала своего нового возлюбленного, раньше она публиковала видео с ним, однако там не было видно лица. Также пара засветилась вместе на дне рождении блогера Александра Залиско.
Известно, что Платон одногрупник Саши. Вместе они учились в Ивано-Франковском медицинском университете.
Избранник блогера не публичная личность, а его страница в Instagram закрыта.
Стоит отметить, что Саша Бо развелась со своим мужем Игорем Пустовитом лишь 20 декабря. Экс-супруги состояли в браке шесть лет.
Впервые о своем разрыве они объявили в июле 2021 года. Тогда блогерша публично заявила, что в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.
В свою очередь, Игорь рассказал, что Саша его унижала и критиковала. Экс-супруги воспитывают двух сыновей – Данила и Евгения.