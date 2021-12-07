Українська співачка Злата Огнєвіч відреагувала на хейт у мережі після вибору Андрія Задворного у фіналі романтичного реаліті Холостячка.

Зірка заявила, що не має наміру задовольняти бажання мільйонів людей. Під час зйомок проекту вона була максимально відкритою, а у фіналі слухала своє серце.

– Я не можу і не хочу задовольняти бажання мільйонів людей. Я зробила свій вибір, правильний він чи ні – покаже час. Я відкрилася вам максимально. Я була собою і слухала серце. Дивіться пост-шоу і побачите, що було після того, як вимкнули камери, – написала Огнєвіч.

Злата додала, що глядачам все стало зрозуміло після фінального пост-шоу. Якщо судити з анонсу, у стосунках пари не все так солодко, оскільки обоє були у сльозах. Чи разом Злата Огнєвіч та Андрій Задворний, стане відомо 10 грудня у пост-шоу Холостячка. Життя після проекту.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч відписалася від Андрія Задворного у соціальній мережі Instagram.

Водночас співачка стежить за іншими учасниками проекту. Серед її підписок є акаунти Дмитра Шевченка, Романа Свечкоренка, Максима Тарапати та інших чоловіків.

Сам переможець Холостячки Андрій Задворний закрив свій профіль у соціальній мережі від непідписаних користувачів. Після фіналу реаліті на чоловіка обрушилася хвиля хейту, оскільки більшість глядачів були впевнені у перемозі Дмитра Шевченка.