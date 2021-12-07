Украинская певица Злата Огневич отреагировала на хейт в сети после выбора Андрея Задворного в финале романтического реалити Холостячка.

Звезда заявила, что не собирается удовлетворять желания миллионов людей. Во время съемок проекта она была максимально открыта, а в финале слушала свое сердце.

– Я не могу и не хочу удовлетворять желания миллионов людей. Я сделала свой выбор, правильный он или нет – покажет время. Я открылась вам максимально. Я была собой и слушала сердце. Смотрите пост-шоу и увидите, что было после того, как выключили камеры, – написала Огневич.

Злата добавила, что зрителям все стало ясно после финального пост-шоу. Судя по анонсу, в отношениях пары не все так сладко, поскольку оба были в слезах.

Вместе ли Злата Огневич и Андрей Задворный, станет известно 10 декабря в пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта.

Напомним, что Злата Огневич отписалась от Андрея Задворного в социальной сети Instagram.

В то же время, певица следит за другими участниками проекта. Среди ее подписок есть аккаунты Дмитрия Шевченко, Романа Свечкоренко, Максима Тарапаты и других мужчин.

Сам победитель Холостячки Андрей Задворный закрыл свой профиль в социальной сети от неподписанных пользователей. После финала реалити на мужчину обрушилась волна хейта, поскольку большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Шевченко.