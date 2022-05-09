8 травня рок-зірки та учасники гурту U2 Bono (Пол Девід Хьюсон) і Edge (Девід Хоуелл Еванс) дали концерт у київському метро.

Послухати легендарних музикантів на станції метро Хрещатик прийшли волонтери, бійці тероборони, військовослужбовці та жителі столиці.

Тепер подивитися концерт гурту U2 в метро Києва можуть усі охочі – виступ транслюватимуть онлайн у рамках телемарафону Єдині новини.

Відомо, що під час концерту в метро до Bono та Edge приєднався фронтмен українського гурту Антитіла Тарас Тополя, який зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Музиканти разом виконали пісню Stand by me.

Ексклюзивно Фактам ICTV Тарас Тополя зізнався, що взяти участь у концерті йому запропонував сам Bonо. Він же обирав і трек для дуету.

– Мені написав Ед Ширан, що хоче поділитися моїм номером телефону з Bono з U2. Звичайно ж, я погодився, – зізнався Тополя.

На репетиції часу не було – виступ U2 та гурту Антитіла в метро Києва був абсолютною імпровізацією.

В умовах широкомасштабної війни та постійної загрози ракетних ударів зі сторони РФ, виступи в підземці стали для українців уже звичною справою. Раніше концерт у метро зіграв гурт Океан Ельзи – усі кошти, зібрані до, під час і після трансляції, на допомогу дітям, що постраждали внаслідок війни.