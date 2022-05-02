Англійський співак Ед Ширан та український гурт Антитіла презентували свою спільну пісню 2step та кліп для неї. Новинку вже виклали у YouTube.

Першу частину треку Ед Ширан співає англійською, а другу виконано українською мовою українським гуртом. За вокал нашого боку відповідав Тарас Тополя, фронтмен колективу Антитіла.

— Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, усі нерви в кулак, — заспівав український музикант.

У пісні він співає про кохання, яке тимчасово розлучила війна. У пісні Тополя обіцяє поїхати зі своїм коханням до Криму, а також просить чекати на нього.

Наразі Тополя разом зі своїми колегами захищає кордони нашої країни на тлі війни з Росією.

29 березня гурт Антитіла та Ед Ширан мали разом виступити на благодійному концерті у Великій Британії. Проте організатори відмовили українцям, бо вони вже тримали зброю в руках.

Після цього Ед Ширан сам написав музикантам і запропонував попрацювати разом. З того часу знаменитості тісно спілкувалися для створення спільної пісні.