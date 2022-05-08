Фронтмен українського колективу Антитіла Тарас Тополя розповів про спільний виступ з лідерами гурту U2 – Bono та Edge.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV артист зізнався, що пісню для імпровізованого концерту обирав сам Bono. У київському метро музиканти разом заспівали хіт Stand by me.

– Боно дуже часто виконує її на великих сценах. І сама пісня за своїм сенсом дуже символічно вписується в наш український контекст. Цим треком Боно показує і роказує всьому світу, що він та Об’єднане Королівство стоять за Україну, – сказав артист.

За словами Тополі, Bono та Edge планують відвідати певні міста України для того, щоб побачити звіртва російських окупантів, а також розповісти світові про силу та відвагу українсього народу.

Фронтмен гурту Антитіла зазначив, що взяти участь у концерті йому запропонував сам Bono. Учасники колективу приїхали з Харкова, де наразі служать у лавах ЗСУ, щоб заспівати з легендами рок-музики.

– Мені написав Ед Ширан, що хоче поділитися моїм номером телефону з Боно з U2. Звичайно ж, я погодився. А вчора, десь після обіду, набрав Боно і сказав, що він їде в Київ з концертом і буде тут через 12 годин. Він хоче, щоб Антитіла заспівала разом з ним пісню Stand by me. Більше того, він сказав, Edge гратиме на гітарі, а я матиму змогу сказати, що я вважаю за потрібне і звернутися до будь-кого в цьому світі з необхідним меседжом. Це була імпровізація, не було жодних репетицій, – розповів Тополя.

Співак додав, що для гурту Антитіла і всієї України, приїзд Bono та Edge – це історична подія. І йому дуже приємно, що легенди світової музики підтримують українців в боротьбі проти російських окупантів.