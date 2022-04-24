Сьогодні, 24 квітня, коли православні християни відзначають Великдень, на провідних телеканалах України покажуть благодійний концерт І все буде добре гурту Океан Ельзи.

Виступ колективу відбувся 22 квітня в Києві на станції метро Золоті ворота.

Тепер концерт зможуть подивитись усі охочі. Трансляція виступу буде на всіх провідних українських телеканалах у рамках Єдиного телемарафону. Початок – о 21.00.

Онлайн-трансляція благодійного концерту Океан Ельзи

Раніше Святослав Вакарчук розповів, чому концерт пройде саме в метро. За словами лідера Океан Ельзи, локація обрана не випадково, і в цьому є символізм.

Музикант пояснив, що для багатьох українців, особливо тих, хто живе в Києві, Харкові та Дніпрі, певною мірою війна асоціюється з метро, ​​оскільки це прихисток, у якому люди могли знайти та знаходять безпеку. Крім того, виступати на вулиці наразі небезпечно.

Відомо, що до, під час та після трансляції відбуватиметься збір грошей, які підуть на допомогу дітям, що постраждали в російсько-українській війні.