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Bono и Edge спели в метро Киева: смотрите концерт легендарных U2

9 мая 2022, 21:14
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Bono та Edge заспівали в метро Києва: дивіться концерт легендарних U2

8 мая рок-звезды и участники группы U2 Bono (Пол Дэвид Хьюсон) и Edge (Дэвид Хоуэлл Эванс) дали концерт в киевском метро.

Послушать легендарных музыкантов на станции метро Крещатик пришли волонтеры, бойцы терробороны, военнослужащие и жители столицы.

Теперь посмотреть концерт группы U2 в метро Киева могут все желающие – выступление будут транслировать онлайн в рамках телемарафона Єдині новини.

Известно, что во время концерта в метро к Bono и Edge присоединился фронтмен украинской группы Антитіла Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Музыканты исполнили песню Stand by me.

Эксклюзивно Фактам ICTV Тарас Тополя признался, что принять участие в концерте ему предложил сам Bonо. Он же выбирал и трек для дуэта.

– Мне написал Эд Ширан, что хочет поделиться моим номером телефона с Bono из U2. Конечно, я согласился, — признался Тополя.

На репетиции времени не было – выступление U2 и группы Антитіла в метро Киева было абсолютной импровизацией.

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В условиях широкомасштабной войны и постоянной угрозы ракетных ударов со стороны РФ выступления в подземке стали для украинцев уже привычным делом. Ранее концерт в метро сыграла группа Океан Эльзы — все средства, собранные до, во время и после трансляции, пошли на помощь детям, пострадавшим в результате войны.

Теги
Концерт, Метро, Музыка
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