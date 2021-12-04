Блогери вибачилися за “голодну тусу” у Львові

Блогери вибачилися за гучне святкування дня народження Олександра Заліска у Будинку вчених у Львові на роковини Голодомору.

Вони записали відеозвернення, де по черзі промовили одну й ту саму фразу.

– Мені дуже прикро, вибачте, – прокоментували інцидент львівські блогери.

Нагадаємо, що 27 листопада блогер-мільйонник із Чернівців Олександр Заліско організував гучний день народження у Будинку вчених у Львові з відвертими конкурсами. Ведучим заходу був Володимир Остапчук, який опублікував сторис у Instagram за підписом “Голодна блогерська туса”.

Історія моментально набула розголосу, а роботу самого Будинку вчених призупинили. В результаті організатор вечірки Заліско публічно вибачився за інцидент – за два дні він втратив усі джерела прибутку.

– У тих, чиї зачепив почуття, я перепрошую. Але не у тих, хто просто підтягнувся на галас, – сказав тоді блогер.

Інша Instagram-особа Саша Бо звинуватила у скандалі саме Остапчука. Сам Володимир уже двічі вибачився за вчинок.

Олександр Заліско отримав добру хвилю хейту за цю вечірку. Однак еротика та вульгарні конкурси нашу публіку давно не дивують, достатньо лише згадати традиційні весільні розваги на кшталт перекочування яєчка. Публіку обурила дата свята та місце проведення – День Голодомору та Будинок вчених.

Блогер тоді зазначав, що він вибирав дату народження. 27 листопада йому виповнилося 29 років, тому не розуміє такого розголосу. За його словами, нічого поганого у такій вечірці немає.