Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Шоу-бізнес

Ведучий “голодної туси” Остапчук прокоментував смерть директора Будинку вчених

3 Грудня 2021, 15:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ведучий “голодної туси” Остапчук прокоментував смерть директора Будинку вчених

Український телеведучий Володимир Остапчук прокоментував новину про смерть голови Будинку вчених Романа Славітича, де сталася “голодна туса”. Актор вважає, що коментарі тут зайві, і виявив співчуття рідним загиблого.

– Стрічка принесла жахливу новину, помер Роман Ілліч Славітич, директор львівського Будинку вчених. Реально страшно. Співчуття рідним. Для решти — давайте стишимось і подумаємо про це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших, — написав Володимир в Instagram.

Під публікацією він також прибрав можливість коментувати — вважає, що цей вчинок зрозуміють ті, “хто вміють розуміти”.

Нагадаємо, що 27 листопада Олександр Заліско влаштував гучний день народження у Будинку вчених у Львові, де проходили відверті конкурси, а відвідувачі приходили в еротичні вбрання. Ведучим заходу був Володимир Остапчук, який опублікував сторіз в Instagram з підписом “Голодна блогерська туса”.

Історія моментально набула розголосу, а роботу самого Будинку вчених призупинили. В результаті організатор вечірки Заліско публічно вибачився за інцидент — за два дні він втратив всі джерела доходу.

Знаменитість Саша Бо звинуватила саме Остапчука у скандалі. Сам Володимир уже двічі вибачився за вчинок.

Читайте також:
Ведучий “голодної туси” Остапчук прокоментував смерть директора Будинку вченихБДСМ-вечірка в День пам’яті жертв Голодомору: блогер влип у скандал через гучні іменини

Нагадаємо, що 3 грудня помер голова Будинку вчених Роман Славітич – йому стало погано у Львівській міськраді, проте медикам не вдалося врятувати чоловіка.

Теги
Володимир Остапчук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка