Український телеведучий Володимир Остапчук прокоментував новину про смерть голови Будинку вчених Романа Славітича, де сталася “голодна туса”. Актор вважає, що коментарі тут зайві, і виявив співчуття рідним загиблого.

– Стрічка принесла жахливу новину, помер Роман Ілліч Славітич, директор львівського Будинку вчених. Реально страшно. Співчуття рідним. Для решти — давайте стишимось і подумаємо про це кожен наодинці з собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших, — написав Володимир в Instagram.

Під публікацією він також прибрав можливість коментувати — вважає, що цей вчинок зрозуміють ті, “хто вміють розуміти”.

Нагадаємо, що 27 листопада Олександр Заліско влаштував гучний день народження у Будинку вчених у Львові, де проходили відверті конкурси, а відвідувачі приходили в еротичні вбрання. Ведучим заходу був Володимир Остапчук, який опублікував сторіз в Instagram з підписом “Голодна блогерська туса”.

Історія моментально набула розголосу, а роботу самого Будинку вчених призупинили. В результаті організатор вечірки Заліско публічно вибачився за інцидент — за два дні він втратив всі джерела доходу.

Знаменитість Саша Бо звинуватила саме Остапчука у скандалі. Сам Володимир уже двічі вибачився за вчинок.

Нагадаємо, що 3 грудня помер голова Будинку вчених Роман Славітич – йому стало погано у Львівській міськраді, проте медикам не вдалося врятувати чоловіка.