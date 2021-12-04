Блогеры извинились за “голодную тусу” во Львове

Блогеры извинились за громкое празднование дня рождения Александра Залиско в Доме ученых во Львове на годовщину Голодомора.

Они записали видеообращение, где поочередно произнесли одну и ту же фразу.

— Мне очень досадно, извините, — прокомментировали инцидент львовские блогеры.

Напомним, что 27 ноября блогер-миллионник из Черновцов Александр Залиско организовал громкий день рождения в Доме ученых во Львове с откровенными конкурсами. Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, опубликовавший сториз в Instagram за подписью “Голодная блогерская туса”.

История моментально получила огласку, а работу самого Дома ученых приостановили. В результате организатор вечеринки Залиско публично извинился за инцидент – за два дня он потерял все источники дохода.

— У тех, чьи задел чувства, я прошу прощения. Но не у тех, кто просто подтянулся на шум, — сказал тогда блогер.

Другой Instagram-особа Саша Бо обвинила в скандале именно Остапчука. Сам Владимир уже дважды извинился за поступок.

Александр Залиско получил добрую волну хейта за эту вечеринку. Однако эротика и вульгарные конкурсы нашу публику давно не удивляют, достаточно лишь вспомнить традиционные свадебные развлечения вроде переката яичка. Публику возмутила дата праздника и место проведения – День Голодомора и Дом учёных.

Блогер тогда отмечал, что он не выбирал дату дня рождения. 27 ноября ему исполнилось 29 лет, поэтому не понимает такой огласки. По его словам, ничего плохого в такой вечеринке нет.