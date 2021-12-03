Блогер-мільйонник із Чернівців Олександр Заліско прокоментував новину про смерть голови Будинку вчених Романа Славітича, де він організував “голодну тусу” на честь свого дня народження. Заліско висловив своє співчуття рідним та близьким померлого, а також закликав подумати про тих людей, які стали учасниками подій, пов’язаних із його вечіркою.

– Відбулася жахлива подія… Сьогодні помер директор Львівського будинку вчених Роман. Я співчуваю родині Романа та всім, хто співпрацював з ним. Він не витримав того тиску, який відбувався на нього останніми днями. Я прошу всіх, кого це стосується – будь ласка, думайте про людей, які стали учасниками подій, пов’язаних зі святкуванням мого дня народження, — опублікував Заліско відео зі своїм зверненням в Instagram.

Він також додав, що те, що відбувається, є уроком для нього, і він несе відповідальність за свої вчинки, і вважає, що так і має бути.

– Я знову і знову вибачаюсь за непродуманість моїх вчинків… Прошу всіх набрати в груди повітря і подумати про те, що варте вашої уваги, часу та турботи. І разом зі мною помолитися у пам’ять про пана Романа, який пішов із життя, – додав Олександр.

Також новину про смерть Романа Славитича прокоментувала і Наталі Литвин, і Саша Бо, котрі також були гостями “голодної туси” у Будинку вчених.

– Дізналася з новин страшну звістку. Не витримало серце… Висловлюю своє щире співчуття всім рідним та близьким, це велика втрата. Ось до чого може призвести булінг та бажання “помсти”. Це страшно! Нехай кожен зараз подумає про себе – скільки хорошого сказав, а скільки разів побажав комусь смерті? Будьте людьми, — опублікувала своє послання у сторіз Наталі Литвин.

Олександра Пустовіт також висловила співчуття сім’ї померлого.

– Дуже боляче про це говорити, але до чого доводить публічний тиск і булінг. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються у боротьбі за бажання справедливості. Погрожують, бажають смерті. Наносять як моральну, так і фізичну шкоду. В останні дні інтернет просто кишить хейтом та жорстокістю. Давайте залишатись людьми завжди. Давайте мовчки поспівчуємо і зробимо висновки, — опублікувала у сторіз Саша Бо.

Український телеведучий Володимир Остапчук також прокоментував новину про смерть Романа Славітича.

Нагадаємо, що 27 листопада Олександр Заліско влаштував гучний день народження у Будинку вчених у Львові, де проходили відверті конкурси, а відвідувачі приходили в еротичні вбрання. Ведучим заходу був Володимир Остапчук, який опублікував сторіз в Instagram за підписом “Голодна блогерська туса”.

Історія моментально набула розголосу, а роботу самого Будинку вчених призупинили. В результаті організатор вечірки Заліско публічно вибачився за інцидент – за два дні він втратив всі джерела доходу.

Інший блогер Саша Бо звинуватила саме Остапчука у скандалі. Сам Володимир уже двічі вибачився за вчинок.

Нагадаємо, що 3 грудня помер голова Будинку вчених Роман Славітич – йому стало погано у Львівській міськраді, проте медикам не вдалося врятувати чоловіка. Відомо, що медики близько години виборювали його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.