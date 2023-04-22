Чекаю, як розвиватимуться події: Руслану не запросили виступати на фіналі Євробачення

Українську співачку Руслану Лижичко не запросили виступати на щорічний пісенний конкурс Євробачення. Про це вона розповіла у соціальних мережах, відповідаючи на запитання фанатів.

– Мене питають, чи я стоятиму на сцені Євробачення, яке відбуватиметься від імені України у Ліверпулі – я цього не знаю, – розповіла народна артистка.

Руслана зазначила, що поки не отримувала жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Євробачення.

– Станом на сьогодні, на головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах. Моєю командою мені надана інформація, що взята з офіційних джерел. Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі та не даю поки жодних коментарів. На жаль, від мене мало що залежить в цій ситуації, – зазначила співачка.

У півфіналах виступатимуть Марія Яремчук, гурт The Hardkiss, реп-виконавець Otoy, співачки Альоша та Злата Дзюнька. У гранд-фіналі – гурт Kalush, Джамала, Вірка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go A.

Вона зазначила, що надалі ситуація може розвиватися за двома сценаріями: чекати на запрошення на Євробачення або відмовитися, якщо вона надійде.