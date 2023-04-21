Король Великої Британії Чарльз III відвідає Ліверпуль перед Євробаченням 2023. Він запалить світло на сцені міжнародного пісенного конкурсу, щоб весь світ побачив її фінальне оформлення.

Туди він приїде разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою. Візит заплановано на 26 квітня.

Король і королева відвідають приміщення конкурсу M&S Bank Arena. Вони познайомляться з ведучими Євробачення 2023, зокрема і з українською співачкою Юлією Саніною, а також організаторами конкурсу та представницею Великої Британії на ньому – Мае Муллер.

У межах свого візиту до міста королівська пара також відвідає Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою в Україні публічною бібліотекою – Регіональною науковою бібліотекою в Одесі.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 відбудеться вже в травні. Перший півфінал – 9 числа, другий – 11-го, фінал – 13-го.

Україну на конкурсі представить дует Tvorchi.