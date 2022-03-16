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Берлінале відсторонив російські делегації, бойкоту фільмів не буде

16 Березня 2022, 15:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Берлінале відсторонив російські делегації, бойкоту фільмів не буде
Джерело: Depositphotos

Берлінський міжнародний кінофестиваль усунув російську делегацію, оскільки засуджує агресивну війну Росії проти України та висловлює солідарність із усіма, хто виступає проти неї.

– Російське вторгнення та удари по цивільних об’єктах, таких як лікарні, школи та житлові будинки, призвели до гуманітарної та правозахисної катастрофи в Україні. Наші думки і співчуття з постраждалими, населенням, що страждає, і мільйонами біженців із України, – йдеться на сайті кінофестивалю.

Берлінале виступає проти бойкоту діячів культури з Росії, але із солідарності з Україною відмовляється прийняти офіційних державних російських діячів.

– Берлінський міжнародний кінофестиваль сподівається на якнайшвидше припинення російської агресії та мир для України.

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24 лютого Росія напала на Україну. Вже 21 день у нашій країні триває війна – російські агресори руйнують українські міста та вбивають мирних жителів, проте ЗСУ дають їм гідну відсіч.

Проти Росії зараз виступають усі цивілізовані країни, всесвітньо відомі люди та бренди. Вони закликають президента РФ негайно припинити вогонь, вводять санкції та закривають своє небо.

Люди закликають росіян, чиї голови не просякнуті пропагандою, не мовчати та виходити на мітинги у своїх містах. Так, проти війни виступають і російські зірки. Наприклад, репер Oxxxymiron провів свій перший благодійний концерт на підтримку українців. У Twitter артист написав, що зібрав понад $30 тис.

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Теги
Берлінале , Війна в Україні , Росія
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