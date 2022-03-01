Багато великих кінокомпаній та стрімінгових сервісів розривають контакти з Росією. Так, Warner Bros, Sony Pictures, Disney та Netflix наклали свої обмеження для жителів РФ.

– Враховуючи неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо показ фільмів у Росії, включаючи майбутній мультфільм Я червонію від Pixar. З огляду на масштаб кризи, що виникає з біженцями, ми працюємо з нашими партнерами над наданням термінової допомоги та іншої гуманітарної допомоги біженцям”, – заявили в Disney.

У Warner Bros заявили, що жителі РФ не побачать релізу нових кінострічок.

– У зв’язку з гуманітарною кризою в Україні, WarnerMedia зупиняє випуск свого фільму Бетмен у Росії. Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації та сподіваємося на швидкий і мирне розв’язання цієї трагедії, – заявив представники компанії Warner Bros.

Sony Pictures також скасував вихід своїх нових фільмів у Росії, включаючи Морбіус із Джаредом Лето.

– Враховуючи військові дії в Україні та невизначеність і гуманітарну кризу, що виникла в результаті цього, ми зупиняємо наші заплановані релізи в Росії, включаючи майбутній вихід Морбіуса, – заявив представник Sony Pictures Entertainment.

Крім того, один із найбільших стрімінгових сервісів Netflix відмовився транслювати російські федеральні канали.

З 1 березня компанія мала транслювати 20 каналів окупантів, але керівництво відмовилося це робити.

– З огляду на поточну ситуацію ми не плануємо додавати ці канали в наш сервіс, – заявили представники Netflix.

Нагадаємо, що раніше Megogo видалив усі фільми окупанта із сервісу. Представники компанії надіслали російські фільми туди, куди й корабель РФ.