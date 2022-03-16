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Берлинале отстранил российские делегации, бойкота фильмов не будет

16 марта 2022, 15:35
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Берлинале отстранил российские делегации, бойкота фильмов не будет
Источник: Depositphotos

Берлинский международный кинофестиваль отстранил российскую делегацию, поскольку осуждает агрессивную войну России против Украины и выражает солидарность со всеми, кто выступает против нее.

— Российское вторжение и удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и жилые дома, привели к гуманитарной и правозащитной катастрофе в Украине. Наши мысли и сочувствие с пострадавшими, страдающим населением и миллионами бежавших из Украины, — говорится на сайте кинофестиваля.

Берлинале выступает против бойкота деятелей культуры из России, но из солидарности с Украиной отказывается принять официальных государственных российских деятелей.

— Берлинский международный кинофестиваль надеется на скорейшее прекращение российской агрессии и мир для Украины.

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24 февраля Россий напала на Украину. Уже 21 день в нашей стране идет война — российские агрессоры разрушают украинские города и убивают мирных жителей, однако ВСУ дают им достойный отпор.

Против России сейчас выступают все цивилизованные страны, всемирно известные люди и бренды. Они призывают президента РФ немедленно прекратить огонь, вводят санкции и закрывают свое небо.

Люди призывают россиян, чьи головы не пропитаны пропагандой, не молчать и выходить на митинги в своих городах. Так, против войны выступают и российские звезды. Например,  рэпер Oxxxymiron провел свой первый благотворительный концерт в поддержку украинцев. В Twitter артист написал, что собрал более $30 тыс.

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Теги
Берлінале , Війна в Україні , Россия
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