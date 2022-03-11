Компанія Walt Disney оголосила, що зупиняє весь свій бізнес у Росії через напад на Україну.

– Минулого тижня, після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, ми оголосили, що зупиняємо випуск театральних фільмів у Росії та переглядаємо решту нашого бізнесу там. Враховуючи безперервний наступ на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми робимо кроки, щоб призупинити всі інші види діяльності в Росії, – йдеться в заяві компанії.

Призупинення бізнесу включає ліцензування контенту та продуктів, діяльність Disney Cruise Line, журнал та тури National Geographic, виробництво місцевого контенту та роботу лінійних каналів.

– Деякі з цих видів діяльності ми можемо і будемо негайно припиняти. Інші, такі як лінійні канали і ліцензування деякого контенту та продуктів, вимагатимуть часу через складність контрактів, – заявили в компанії.

24 лютого Росія напала на Україну. З того часу всі цивілізовані країни вводять проти Росії санкції, закривають небо, закликають президента РФ Володимира Путіна негайно припинити вогонь, а популярні бренди залишають ринок країни-агресора.

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