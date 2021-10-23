Американський інститут кіномистецтва заснував стипендіальний фонд імені Галини Гатчинс, яка загинула під час знімання фільму Раст від пострілу.

Планується, що фонд допомагатиме майбутнім кінематографісткам під час побудови їхньої кар’єри у цій сфері. В інституті кіномистецтва наголосили, що не можуть описати словами втрату української операторки.

– Ми обіцяємо, що Галина Гатчинс житиме у душі всіх, хто прагне реалізувати свої мрії у гарних історіях, – йдеться у повідомленні Американського інституту кіномистецтва.

Наразі представники інституту збирають пожертви від всіх охочих для фонду. Чоловік Галини подякував за цю ініціативу та закликав вшанувати її пам’ять пожертвами.

Смерть українки Галини Гатчинс

22 жовтня американський кіноактор Алек Болдвін застрелив українку Галину Гатчинс, яка працювала оператором на зйомках кінострічки Раст.

Режисер фільму Джоел Соуз дістав поранення у ключицю. Сам актор після трагедії розповів, що шокований. Це сталося під час зйомки сцени з пострілом із вогнепальної зброї.

За його словами, він співпрацює з поліцією, щоб з’ясувати всі обставини події. Шанувальники Болдвіна припустили, що його могли підставити, оскільки реквізит фільму мав бути з холостими патронами.

Джерело: Американський інститут кіномистецтва

Фото: Галина Гатчинс