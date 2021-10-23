Американский институт киноискусства основал стипендиальный фонд имени Галины Гатчинс, которая погибла во время съемок фильма Раст от выстрела.

Планируется, что фонд будет помогать будущим кинематографисткам при построении их карьеры в этой сфере. В институте киноискусства отметили, что не могут описать словами потерю украинского оператора.

— Мы обещаем, что Галина Гатчинс будет жить в душе всех, кто стремится реализовать свои мечты в хороших историях, — говорится в сообщении Американского института киноискусства.

Сейчас представители института собирают пожертвования от всех желающих для фонда. Муж Галины поблагодарил за эту инициативу и призвал почтить ее память пожертвованиями.

Смерть украинки Галины Гатчинс

22 октября американский киноактер Алек Болдуин застрелил украинку Галину Гатчинс, которая работала оператором на съемках киноленты Раст.

Режиссер фильма Джоэл Соуз получил ранение в ключицу. Сам актер после трагедии рассказал, что шокирован. Это произошло во время съемки сцены с выстрелом из огнестрельного оружия.

По его словам, он сотрудничает с полицией, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Поклонники Болдуина предположили, что его могли подставить, так как реквизит фильма должен был быть с холостыми патронами.

Источник: Американский институт киноискусства

Фото: Галина Гатчинс