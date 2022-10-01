Російська співачка Алла Пугачова виставила на продаж свій замок у селі Грязь. За нерухомість артистка хоче 1 млрд рублів.

У РФ виконавиця приїжджала, що вирішити це питання, а також забрати документи дітей – Лізи і Гаррі зі школи. Про це пишуть росЗМІ.

Поки що ніхто не проявив ініціативу придбати легендарний замок співачки та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна. За будинком доглядає онук Пугачової Микита Пресняков.

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Також Алла відвідала елітну гімназію, де навчалися її діти. Там вона попросила надати їхні особисті справи, табелі успішності, медкарти і відомості про грамоти і нагороди. Гаррі і Ліза в 2022 році перейшли в третій клас.

Раніше ми писали про те, що Алла Пугачова знову покинула Росію з дітьми. Артистка вирушила до Ізраїлю, куди вони також полетіли в березні 2022 року – після початку повномасштабної війни в Україні.

Також по мережі розлетівся знімок ізраїльського паспорта виконавиці, який був виданий ще в травні 2022 року.

Нагадаємо, раніше чоловіка Пугачової Максима Галкіна визнали в РФ іноагентом. Він активно критикує криваві дії диктатора Путіна і виступає проти війни.