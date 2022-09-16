У Росії гумориста та ведучого Максима Галкіна включили до реєстру фізичних осіб-іноземних агентів.

Мін’юст країни-агресора стверджує, що Галкін “веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела – України”.

Зазначимо, що Максим Галкін неодноразово підтримував Україну та засуджував повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої держави.

Зараз дивляться

Після 24 лютого гуморист разом з Аллою Пугачовою виїхав до Ізраїлю. Згодом дружина Галкіна з двома дітьми повернулися до Москви.

Сам комік зараз гастролює світом з концертами. Навесні він заявляв, що віддаватиме частину прибутку на допомогу українцям, постраждалим через війну.

До слова, в Росії на Галкіна завели кримінальну справу через поширення так званих фейків про російську армію.

Раніше до реєстру фізичних осіб-іноземних агентів включили лідера гурту Машина Времени Андрія Макаревича, журналіста Дмитра Гордона, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, блогерку та журналістку Катерину Гордєєву, бізнесмена і мецената Бориса Зіміна, а також політолога Федора Крашеннікова.

Фото: Максим Галкін