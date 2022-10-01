Российская певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. За недвижимость артистка хочет 1 млрд рублей.
В РФ исполнительница приезжала, что решить этот вопрос, а также забрать документы детей — Лизы и Гарри из школы. Об этом пишут росСМИ.
Пока что никто не проявил инициативу приобрести легендарный замок певицы и ее мужа, юмориста Максима Галкина. За домом присматривает внук Пугачевой Никита Пресняков.
Также Алла посетила элитную гимназию, где учились ее дети. Там она попросила предоставить их личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах. Гарри и Лиза в 2022 году перешли в третий класс.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию с детьми. Артистка отправилась в Израиль, куда они также улетели в марте 2022 года — после начала полномасштабной войны в Украине.
Также по сети разлетелся снимок израильского паспорта исполнительницы, который был выдан еще в мае 2022 года.
Напомним, ранее мужа Пугачевой Максима Галкина признали в РФ иноагентом. Он активно критикует кровавые действия диктатора Путина и выступает против войны.