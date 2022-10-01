Российская певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. За недвижимость артистка хочет 1 млрд рублей.

В РФ исполнительница приезжала, что решить этот вопрос, а также забрать документы детей — Лизы и Гарри из школы. Об этом пишут росСМИ.

Пока что никто не проявил инициативу приобрести легендарный замок певицы и ее мужа, юмориста Максима Галкина. За домом присматривает внук Пугачевой Никита Пресняков.

Сейчас смотрят

Также Алла посетила элитную гимназию, где учились ее дети. Там она попросила предоставить их личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах. Гарри и Лиза в 2022 году перешли в третий класс.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию с детьми. Артистка отправилась в Израиль, куда они также улетели в марте 2022 года — после начала полномасштабной войны в Украине.

Также по сети разлетелся снимок израильского паспорта исполнительницы, который был выдан еще в мае 2022 года.

Напомним, ранее мужа Пугачевой Максима Галкина признали в РФ иноагентом. Он активно критикует кровавые действия диктатора Путина и выступает против войны.