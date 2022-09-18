Російська співачка Алла Пугачова попросила Міністерство юстицій РФ включити її до списку іноагентів слід за чоловіком, гумористом Максимом Галкіним.

Відповідне звернення зірка оприлюднила в Instagram. У ньому вона зазначила, що повністю солідарна зі своїм чоловіком, а отже, теж має бути в лавах іноземних агентів.

– Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі нашої країну, які роблять її ізгоєм і тяжкі життя наших громадян, – написала Пугачова.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що Росія визнала Галкіна іноагентом. Мін’юст країни-агресора стверджує, що гуморист “веде політичну діяльність та отримує допомогу від іноземного джерела – України”.

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Варто зазначити, що Максим активно підтримує Україну та критикує дії влади РФ. З початку повномасштабної війни гуморист із сім’єю виїхав із Росії, проте згодом Пугачова повернулася, оскільки треба було відвести дітей до школи.