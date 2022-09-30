Російська співачка Алла Пугачова знову покинула Росію разом зі своїми дітьми. Швидше за все, артистка летить до Ізраїлю, куди вирушила разом зі своєю родиною у березні 2022 року.

Відомо, що автомобіль Chevrolet Express із Пугачовою бачили в аеропорту Внуково-3, коли він під’їжджав до VIP-терміналу. Цей транспорт належить артистці, і судячи з його розмірів, вона взяла із собою своїх дітей та купу багажу.

За заявами російських ЗМІ, артистка не брала квиток назад. Також артистка має ізраїльський паспорт – його знімок розлетівся мережею. Достовірність підтвердили ізраїльські прикордонники. Сам документ було видано ще у травні 2022 року, і він діє до травня 2023 року.

Зараз дивляться

Відомо, що Пугачова повернулася з Ізраїлю до Москви на початку вересня, щоби відвезти своїх дітей до школи. Примітно, що Аллу ніхто й ніде не затримує, хоча у її словах зараз шукають факт дискредитації армії РФ, за що в країні окупанта можна отримати серйозний тюремний термін.

Артистка заступилася за Максима Галкіна і попросила Міністерство юстиції РФ включити її до списку іноагентів слідом за чоловіком. Алла зазначила, що вона повністю солідарна з Максимом щодо критики Росії за початок війни.

Галкіна визнали іноагентом за його висловлювання – він критикував Росію за знищення мирних жителів України та цілих міст, а також закликав увесь світ допомагати біженцям, які цього потребують.