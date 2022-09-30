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Без квитка назад: Алла Пугачова знову покинула Росію зі своїми дітьми

30 Вересня 2022, 11:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Без квитка назад: Алла Пугачова знову покинула Росію зі своїми дітьми

Російська співачка Алла Пугачова знову покинула Росію разом зі своїми дітьми. Швидше за все, артистка летить до Ізраїлю, куди вирушила разом зі своєю родиною у березні 2022 року.

Відомо, що автомобіль Chevrolet Express із Пугачовою бачили в аеропорту Внуково-3, коли він під’їжджав до VIP-терміналу. Цей транспорт належить артистці, і судячи з його розмірів, вона взяла із собою своїх дітей та купу багажу.

За заявами російських ЗМІ, артистка не брала квиток назад. Також артистка має ізраїльський паспорт – його знімок розлетівся мережею. Достовірність підтвердили ізраїльські прикордонники. Сам документ було видано ще у травні 2022 року, і він діє до травня 2023 року.

Зараз дивляться

Відомо, що Пугачова повернулася з Ізраїлю до Москви на початку вересня, щоби відвезти своїх дітей до школи. Примітно, що Аллу ніхто й ніде не затримує, хоча у її словах зараз шукають факт дискредитації армії РФ, за що в країні окупанта можна отримати серйозний тюремний термін.

Артистка заступилася за Максима Галкіна і попросила Міністерство юстиції РФ включити її до списку іноагентів слідом за чоловіком. Алла зазначила, що вона повністю солідарна з Максимом щодо критики Росії за початок війни.

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Галкіна визнали іноагентом за його висловлювання – він критикував Росію за знищення мирних жителів України та цілих міст, а також закликав увесь світ допомагати біженцям, які цього потребують.

Теги
Алла Пугачова Війна в Україні
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