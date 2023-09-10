Недарма українська мова вважається однією з найкрасивіших у всьому світі. Українські пісні дуже милозвучні, а вірші здатні викликати бурю емоцій. Знати українську мову – вагоме досягнення, яким може похизуватися багато хто, і навіть знаменитості за кордоном.

Голлівудські зірки, які знають українську – далі в матеріалі.

Міла Йовович

Акторка Міла Йовович нехай і жила в Україні всього шість років, але досі пишається, що знає рідну мову. І нехай вищу освіту в ранні роки акторка не здобула, вона може похвалитися значною кар’єрою в Голлівуді, знімаючись у низці першокласних фільмів.

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Кетрін Винник

І нехай Кетрін Винник вважають канадською акторкою, її походження з України. Розмовляла вона рідною мовою до 8 років, та знає українську і зараз, нехай і з сильним акцентом. Утім, на це вплинуло життя за кордоном. До речі, вона активно засуджує Голодомор і виступає проти війни в Україні.

Іванна Сахно

Колега Винник Іванна Сахно також може похвалитися знанням української мови, причому володіє нею вільно. Ще з юних років вона займається активізмом, і навіть після переїзду до США висловлює свою різку проукраїнську позицію. З початку повномасштабного вторгнення стала амбасадором платформи United24.

Міша Коллінз

Хоча зірка Надприродного Міша Коллінз не родом з України, йому це не заважає знати нашу мову. Артист із перших днів війни підтримує нас у боротьбі з Росією, і нещодавно навіть приїжджав до Києва. Свої звернення до українського народу він записує добре знайомою нам мовою.

Тімоті Снайдер

Американський режисер, історик та професор Тімоті Снайдер також знає українську мову. Його роботи стали фундаментальними в розумінні світом історії України. Примітно, що батько Тімоті – наш земляк, тому інтерес режисера до нашої країни цілком логічний. Снайдер упевнений, що нацистський і радянський режими знищили близько 14 млн українців, і зараз він активно підтримує нашу країну під час війни. Наразі історик є амбасадором платформи United24.

Є й інші зірки, які позитивно ставляться до України в цій війні, і бажають найгіршого нашим ворогам. Про голлівудських зірок, які ненавиділи Росію ще до війни, можна дізнатися на Фактах ICTV.