В Україну приїхав американський актор Міша Коллінз. Зірка серіалу Надприродне в Києві.

Також столицю відвідав футбольний тренер Андрій Шевченко разом зі своїм сином Джорданом. Про це стало відомо з Facebook United24.

– Подивіться, хто приїхав! Та це ж наш амбасадор Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, а хто це поруч? Та це ж кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі в серіалі Надприродне Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві, – йдеться в повідомленні фандрейзингової платформи.