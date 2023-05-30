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Зірка серіалу Надприродне Міша Коллінз приїхав до Києва

30 Травня 2023, 11:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Миша Коллинз

В Україну приїхав американський актор Міша Коллінз. Зірка серіалу Надприродне в Києві.

Також столицю відвідав футбольний тренер Андрій Шевченко разом зі своїм сином Джорданом. Про це стало відомо з Facebook United24.

Андрей Шевченко и Миша Коллинз

– Подивіться, хто приїхав! Та це ж наш амбасадор Андрій Шевченко! І не сам, а зі старшим сином Джорданом. Зачекайте, а хто це поруч? Та це ж кінозірка, американський актор, виконавець головної ролі в серіалі Надприродне Міша Коллінз! Вітаємо всіх у Києві, – йдеться в повідомленні фандрейзингової платформи.

Новина доповнюється…

Фото: United24

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