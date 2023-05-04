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Акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали в Україну

4 Травня 2023, 17:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кэтрин Винник и Иванна Сахно
Джерело: Depositphotos

Голлівудські акторки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва.

Вони вже встигли прогулятися столицею і сфотографуватися на Софіївській площі на тлі згорілої техніки російських окупантів.

Також на знімку разом із Винник і Сахно зображені креативний директор And Us Джеймі Кенневей, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс і оператор-постановник гурту Тай Арнольд.

Повідомляється, що зірки приїхали на річницю роботи фандрейзингової платформи United24, яка 5 травня відзначить рік роботи.

До слова, Кетрін Винник є амбасадоркою United24 з березня. Вона займається напрямом Відновлення України.

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Іванна Сахно Кетрін Винник
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