Голлівудські акторки українського походження Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали до Києва.

Вони вже встигли прогулятися столицею і сфотографуватися на Софіївській площі на тлі згорілої техніки російських окупантів.

Також на знімку разом із Винник і Сахно зображені креативний директор And Us Джеймі Кенневей, менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс і оператор-постановник гурту Тай Арнольд.

Повідомляється, що зірки приїхали на річницю роботи фандрейзингової платформи United24, яка 5 травня відзначить рік роботи.

До слова, Кетрін Винник є амбасадоркою United24 з березня. Вона займається напрямом Відновлення України.