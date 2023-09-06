Помилок не припускається лише той, хто нічого не робить. Однак ця думка стосується далеко не всіх тем – приміром, щодо вибору сторони у війні України та Росії. І якщо багатьом із нас рішення здається очевидним, то є й ті, хто підтримує РФ усі ці роки – це стосується і знаменитостей.

Хто із зірок зашкварився на підтримці Росії – далі в матеріалі.

ASAP Rocky

Чоловік Ріанни ASAP Rocky вирішив показати всьому світові підвіску із символом Z, зробленим із танків. Українці сприйняли це за явне відсилання до окупантів і військових Росії. Після скандалу в соцмережах артист видалив пост і пояснив, що символ Z стосується імені первістка – RZA.

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Роберт Дауні-молодший

Зірка фільмів Marvel Роберт Дауні-молодший також потрапив до списку тих зірок, які зробили величезну помилку. Актор не тільки відмовився висловлювати свою позицію, а й з’явився на знімках папараці в шкарпетках із написом Росія. Виглядало як завуальована підтримка кривавої країни. Утім, до неоднозначного образу він додав жовто-синій рюкзак.

Джонні Депп

Не встиг актор Джонні Депп відпочити від судових розглядів із колишньою дружиною, як потрапив у новий скандал – нібито за підтримку Росії. У 2023 році з’явилося відео, де Депп звертається до росіян, просить берегти себе і нібито анонсує свій візит. Після обурення суспільства представник актора спростував цю інформацію – звернення було записане для одного фільму, і воно стосувалося глядачів по всьому світу.

Утім, підтримка Росії ще не означає, що на території РФ тебе будуть любити – нещодавно зрадницю Ані Лорак зацькували за появу на російському шоу. Артистку називають зрадницею, звинувачуючи її в допомозі ЗСУ під час війни.