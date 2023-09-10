Не зря украинский язык считается одним из самых красивых во всем мире. Украинские песни очень милозвучные, а стихи способны вызвать бурю эмоций. Знать украинский язык — весомое достижение, которым могут похвастаться многие, и даже знаменитости за рубежом.

Голливудские звезды, которые знают украинский — далее в материале.

Мила Йовович

Актриса Мила Йовович пусть и жила в Украине всего шесть лет, но до сих пор гордится, что знает родной язык. И пускай высшее образование в ранние годы актриса не получила, она может похвастаться внушительной карьерой в Голливуде, снимаясь в ряде первоклассных фильмов.

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Кэтрин Винник

И пусть Кэтрин Винник считают канадской актрисой, ее происхождение из Украины. Разговаривала она на родном языке до 8 лет, и знает украинский и сейчас, пусть и с сильным акцентом. Впрочем, на это повлияла жизнь за границей. Кстати, она активно осуждает Голодомор и выступает против войны в Украине.

Иванна Сахно

Коллега Винник Иванна Сахно также может похвастаться знанием украинского языка, причем владеет им свободно. Еще с юных лет она занимается активизмом, и даже после переезда в США выражает свою резкую проукраинскую позицию. С начала полномасштабного вторжения стала амбассадором платформы United24.

Миша Коллинз

Хотя звезда Сверхестественного Миша Коллинз не родом из Украины, ему это не мешает знать наш язык. Артист с первых дней войны поддерживает нас в борьбе с Россией, и недавно даже приезжал в Киев. Свои обращения к украинскому народу он записывает на хорошо знакомом для нас языке.

Тимоти Снайдер

Американский режиссер, историк и профессор Тимоти Снайдер также знает украинский язык. Его работы стали фундаментальными в понимании миром истории Украины. Примечательно, что отец Тимоти — наш земляк, поэтому интерес режиссера к нашей стране вполне логичен. Снайдер уверен, что нацистский и советский режимы уничтожили около 14 млн украинцев, и сейчас он активно поддерживает нашу страну во время войны. Сейчас историк является амбассадором платформы United24.

Есть и другие звезды, которые позитивно относятся к Украине в этой войне, и желают наихудшего нашим врагам. О голливудских звездах, которые ненавидели Россию еще до войны, можно узнать на Фактах ICTV.