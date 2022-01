Британська співачка Адель випустила відео на пісню Oh My God із нового альбому 30.

На одному з кадрів чорно-білого кліпу Адель з’явилася перед глядачами у пелерині – накидці, яку носять католицькі священнослужителі. Також у відео показали пітона, який обвиває ніжку стільця. На ньому лежало яблуко, яке пізніше надкусила співачка.

У кліпі виконавиця позувала в нарядах від Vivienne Westwood, Harris Reed і Louis Vuitton, а також красувалася у прикрасах Cartier.

Режисером кліпу став Сем Браун, який раніше працював над відео Rolling In The Deep (2010).

Композиція Oh My God – другий сингл із четвертого альбому Адель 30, реліз якого відбувся 19 листопада.

Адель – Oh My God: текст пісні

I ain’t got too much time to spend

But I make time for you

To show how much I care

Wish that I would let you break my walls

But I’m still spinning out of control from the fall

Boy, you give good love, I won’t lie

It’s what keeps me comin’ back

Even though I’m terrified

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

Oh my God, I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is likelihood of jumping

Out of my life and into your arms

Maybe, baby, I’m just losing my mind

‘Cause this is trouble,

but it feels right

Dipping on the edge of Heaven and Hell

It’s a battle I cannot fight

I’m a fool, but they all think I’m blind

I’d rather be a fool than leave myself behind

I don’t have to explain myself to you

I’m a grown woman and I do what I want to do

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

Oh my God, I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is likelihood of jumping

Out of my life and into your arms

Maybe, baby, I’m just losing my mind

‘Cause this is trouble,

but it feels right

Dipping on the edge of Heaven and Hell

It’s a battle I cannot fight

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Oh Lord)

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Don’t let me let myself down)

Oh my God, I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is likelihood of jumping

Out of my life and into your arms

Maybe, baby, I’m just losing my mind

‘Cause this is trouble,

but it feels right

Dipping on the edge of Heaven and Hell

It’s a battle I cannot fight

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (I know that it’s wrong, but I want to have fun)

Адель – Oh My God: переклад пісні

У мене не дуже багато вільного часу

Але я знайду час,

Щоб показати тобі, наскільки ти мені дорогий,

Хотіла б я дозволити тобі зруйнувати мої стіни,

Але ледве тримаюсь, щоб не впасти.

Ти вмієш так любити, ні до чого брехати,

Через це я повертаюся до тебе,

Незважаючи на власний страх.

Я знаю, це неправильно,

Але я хочу повеселитися,

М, о так, о так,

Я знаю, це неправильно,

Але я хочу повеселитися,

М, так, про так.

Боже мій, не можу повірити,

Але з усіх людей у ​​світі,

Яка ймовірність стрибка

З мого життя у твої руки.

Можливо, я божеволію,

Це може бути помилкою,

але здається таким правильним,

Балансую на межі між пеклом і раєм,

У цій битві я не можу боротися.

Я дурна, а всі думають, що я сліпа,

Але я краще буду дурою, ніж зраджу саму себе.

Я не повинна виправдовуватися перед тобою,

Я доросла жінка та роблю те, що хочу.

Я знаю, це неправильно,

Але я хочу повеселитися,

М, о так, о так,

Я знаю, це неправильно,

Але я хочу повеселитися,

М, так, о так.

Боже мій, не можу повірити,

Але з усіх людей у ​​світі,

Яка ймовірність стрибка

З мого життя у твої руки.

Можливо, я божеволію,

Це може бути помилкою,

але здається таким правильним,

Балансую на межі між пеклом і раєм,

У цій битві я не можу боротися.

Я прошу: «Боже, не залиш мене», я прошу: «Боже, не залиш мене» (Боже)

Я прошу: «Боже, не залиш мене», я прошу: «Боже, не залиш мене» (Не дозволь мені зрадити саму себе)

Боже мій, не можу повірити,

Але з усіх людей у ​​світі,

Яка ймовірність стрибка

З мого життя у твої руки.

Можливо, я божеволію,

Це може бути помилкою,

але здається таким правильним,

Балансую на межі між пеклом і раєм,

У цій битві я не можу боротися.

Я прошу: «Боже, не залиш мене», я прошу: «Боже, не залиш мене», (Я знаю, що це неправильно, але я хочу повеселитися)