Продаж компакт-дисків у США в 2021 році зріс на 1,1% порівняно з 2020 роком. Приріст невеликий, проте він все ж таки є.

Список найпопулярніших за продажем дисків у 2021 році очолила Адель зі своїм альбомом 30. CD британської співачки купили понад 895 тис. людей.

З великим розривом від Адель наступні два місця посідає Тейлор Свіфт із перевиданими альбомами Fearless і Red, диски з яким купили 263 тис. та 237 тис. разів.

На четвертому місці CD виконавиці Керрі Андервуд My Savior – 217 тис. разів. Далі йде музичний гурт Tomorrow X Together з альбомом The Chaos Chapter: Freeze – 215 тис. разів.

На шостому місці знову опинилася Тейлор Свіфт з альбомом Evermore, диск з яким купили 213 тис. людей. Сьому сходинку посідає південнокорейський музичний гурт NCT 127 з компакт-диском Sticker, який придбали 211 тис. разів.

На восьмому і десятому місці – популярний південнокорейський бой-бенд BTS із CD Map of the Soul: 7 – 210 тис. разів і Be – 187 тис. разів.

Дев’яте місце посідає Олівія Родріґо з CD Sour, яке придбали 195 тис. людей.

Раніше ми писали, що продаж вінілових платівок у Британії став рекордними вперше з 1991 року. У 2021 році обсяг продажу вінілових платівок перевищив п’ять мільйонів, що на 8% вище порівняно з попереднім роком.

Вініловий реліз століття альбом шведського поп-гурту ABBA Voyage.