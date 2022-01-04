Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Шість спалень і дев’ять ванних кімнат: Адель купила особняк Сталлоне

4 Січня 2022, 10:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шість спалень і дев’ять ванних кімнат: Адель купила особняк Сталлоне
Джерело: Getty Images, Depositphotos

Британська співачка Адель придбала розкішний особняк у Лос-Анджелесі, який раніше належав голлівудському актору Сільвестру Сталлоне.

Нерухомість артистка купила за $58 млн, незважаючи на те, що початкова ціна, встановлена ​​Сталлоне, була практично вдвічі більшою — $110 млн. Проте купити житло за таку суму охочих не знайшлося.

У новому особняку Адель шість спальних кімнат, дев’ять ванних кімнат, тренажерна зала, сауна, пейзажний басейн, кімната для куріння, індивідуальний бар, кінозал, художня студія та гостьовий будинок.

Це один із найбільших особняків у Беверлі-Парку.

Варто зазначити, що в одному з інтерв’ю Адель сказала, що не живе в Лондоні через те, що там дорога нерухомість. Також відомо, що артистка має ще одну нерухомість у Лос-Анджелесі.

Читайте також:
адельАдель про новий альбом: Не хочу, щоб його слухали 12-річні

Раніше ми писали, що Адель заборонили вести свій Instagram. Співачка зізналася, що не знає пароля від свого облікового запису. За словами Адель, вона зробила лише єдину публікацію у своєму мікроблозі, після чого менеджмент співачки відібрав у неї доступ. Річ у тому, що артистка опублікувала допис необдумано, чим спричинила хвилю хейту.

Після цього шанувальники артистки запустили в соціальних мережах хештег #Freeadele, закликаючи менеджмент повернути їй доступ до Instagram.

Джерело
TMZ
Теги
Адель , Сільвестр Сталлоне
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка