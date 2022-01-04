Британська співачка Адель придбала розкішний особняк у Лос-Анджелесі, який раніше належав голлівудському актору Сільвестру Сталлоне.

Нерухомість артистка купила за $58 млн, незважаючи на те, що початкова ціна, встановлена ​​Сталлоне, була практично вдвічі більшою — $110 млн. Проте купити житло за таку суму охочих не знайшлося.

У новому особняку Адель шість спальних кімнат, дев’ять ванних кімнат, тренажерна зала, сауна, пейзажний басейн, кімната для куріння, індивідуальний бар, кінозал, художня студія та гостьовий будинок.

Adele purchases Sylvester Stallone’s Beverly Hills mansion for $58M https://t.co/ebmsR1IUKA — Updated Living (@updatedliving) January 4, 2022

Це один із найбільших особняків у Беверлі-Парку.

Варто зазначити, що в одному з інтерв’ю Адель сказала, що не живе в Лондоні через те, що там дорога нерухомість. Також відомо, що артистка має ще одну нерухомість у Лос-Анджелесі.

Раніше ми писали, що Адель заборонили вести свій Instagram. Співачка зізналася, що не знає пароля від свого облікового запису. За словами Адель, вона зробила лише єдину публікацію у своєму мікроблозі, після чого менеджмент співачки відібрав у неї доступ. Річ у тому, що артистка опублікувала допис необдумано, чим спричинила хвилю хейту.

Після цього шанувальники артистки запустили в соціальних мережах хештег #Freeadele, закликаючи менеджмент повернути їй доступ до Instagram.