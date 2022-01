Британская певица Адель выпустила видео на песню Oh My God из нового альбома 30.

На одном из кадров черно-белого клипа Адель предстала перед зрителями в пелерине – накидке, которую носят католические священнослужители. Также в видео показали питона, обвивающего ножку стула. На нем лежало яблоко, которое позже надкусила певица.

В клипе исполнительница позировала в нарядах от Vivienne Westwood, Harris Reed и Louis Vuitton, а также красовалась в украшениях Cartier.

Режиссером клипа стал Сэм Браун, ранее работавший над видео Rolling In The Deep (2010).

Композиция Oh My God – второй сингл из четвертого альбома Адель 30, релиз которого состоялся 19 ноября.

Адель – Oh My God: текст песни

I ain’t got too much time to spend

But I make time for you

To show how much I care

Wish that I would let you break my walls

But I’m still spinning out of control from the fall

Boy, you give good love, I won’t lie

It’s what keeps me comin’ back

Even though I’m terrified

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

Oh my God, I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is likelihood of jumping

Out of my life and into your arms

Maybe, baby, I’m just losing my mind

‘Cause this is trouble,

but it feels right

Dipping on the edge of Heaven and Hell

It’s a battle I cannot fight

I’m a fool, but they all think I’m blind

I’d rather be a fool than leave myself behind

I don’t have to explain myself to you

I’m a grown woman and I do what I want to do

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

I know that it’s wrong

But I want to have fun

Mh, yeah, mh, yeah

Oh my God, I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is likelihood of jumping

Out of my life and into your arms

Maybe, baby, I’m just losing my mind

‘Cause this is trouble,

but it feels right

Dipping on the edge of Heaven and Hell

It’s a battle I cannot fight

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Oh Lord)

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (Don’t let me let myself down)

Oh my God, I can’t believe it

Out of all the people in the world

What is likelihood of jumping

Out of my life and into your arms

Maybe, baby, I’m just losing my mind

‘Cause this is trouble,

but it feels right

Dipping on the edge of Heaven and Hell

It’s a battle I cannot fight

“Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me”, I say, “Lord, don’t let me, let me down” (I know that it’s wrong, but I want to have fun)

Адель – Oh My God: перевод песни

У меня не слишком много свободного времени,

Но я найду время,

Чтобы показать тебе, как ты мне дорог,

Хотела бы я позволить тебе разрушить мои стены,

Но едва удерживаюсь, чтобы не упасть.

Ты умеешь так любить, ни к чему лгать,

Из-за этого я возвращаюсь к тебе,

Несмотря на свой страх.

Я знаю, это неправильно,

Но я хочу повеселиться,

М, о да, о да,

Я знаю, это неправильно,

Но я хочу повеселиться,

М, о да, о да.

Боже мой, не могу поверить,

Но из всех людей в мире,

Какова вероятность прыжка

Из моей жизни в твои руки.

Возможно, я схожу с ума,

Это может быть ошибкой,

Но кажется таким правильным,

Балансирую на грани между адом и раем,

В этой битве я не могу сражаться.

Я глупая, а все думают, что я слепа,

Но я лучше буду дурой, чем предам саму себя.

Я не обязана оправдываться перед тобой,

Я взрослая женщина и делаю то, что хочу.

Я знаю, это неправильно,

Но я хочу повеселиться,

М, о да, о да,

Я знаю, это неправильно,

Но я хочу повеселиться,

М, о да, о да.

Боже мой, не могу поверить,

Но из всех людей в мире,

Какова вероятность прыжка

Из моей жизни в твои руки.

Возможно, я схожу с ума,

Это может быть ошибкой,

Но кажется таким правильным,

Балансирую на грани между адом и раем,

В этой битве я не могу сражаться.

Я прошу: “Боже, не оставь меня”, я прошу: “Боже, не оставь меня” (Боже)

Я прошу: “Боже, не оставь меня”, я прошу: “Боже, не оставь меня” (Не позволь мне предать саму себя)

Боже мой, не могу поверить,

Но из всех людей в мире,

Какова вероятность прыжка

Из моей жизни в твои руки.

Возможно, я схожу с ума,

Это может быть ошибкой,

Но кажется таким правильным,

Балансирую на грани между адом и раем,

В этой битве я не могу сражаться.

Я прошу: “Боже, не оставь меня”, я прошу: “Боже, не оставь меня”, (Я знаю, что это неправильно, но я хочу повеселиться).