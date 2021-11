Популярна британська співачка Адель випустила четвертий студійний альбом – 30. Це перший повноцінний реліз артистки за шість років.

Альбом налічує 12 треків, серед них вже добре відомі шанувальникам композиції – Hold On і Easy on Me.

Остання пісня очолила хіт-паради у більш ніж 23 країнах світу, зокрема британський UK Singles та Billboard Hot 100 у США.

14 листопада Адель презентувала пісні з альбому під час спеціального випуску на телеканалі CBS. Під час виступу вона допомогла фанату зробити пропозицію дівчини та присвятила закоханим пісню Make You Feel My Love.

Остання робота артистки під назвою 25 вийшла у 2015 році. Платівка була визнанана найкращим альбомом року та найкращим поп-альбомом з вокалом на премії Греммі.

Свій новий альбом 30 співачка присвятила розлученню з Саймоном Коннекі, який завершився у березні 2021 року. Адель зізналася, що вкрай тяжко переживала той період. Тоді вона знайшла розраду в музиці, створивши новий альбом.

Раніше в інтерв’ю Опрі Вінфрі Адель розповіла, що перебуває у гарних стосунках з колишнім чоловіком. Вони разом виховують 9-річного сина Анджело.

Також виконавиця зізналася, що зловживала алкоголем. Згодом вона повністю від нього відмовилася, а це допомогло їй краще пізнати себе.