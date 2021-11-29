Британська співачка Адель розповіла, кому написала свій альбом 30.

За словами 33-річної виконавиці, її музика розрахована на однолітків, а не на покоління TikTok, оскільки тексти дуже глибокі.

– Я не хочу, щоб 12-річні підлітки слухали цю платівку, вона надто глибока. Я волію дбати про людей мого віку, які провели стільки ж часу на землі і пройшли через ті самі речі, що і я, – сказала Адель.

Співачка зазначила, що незважаючи на те, що її керівництво націлене на молодший ринок і TikTok, вона все ж таки була зосереджена на своїх однолітках.

– Це люди 30-40 років, які дбають про себе та проходять терапію – у такому настрої я це бачу. Мене непокоїть те, як ці композиції можуть їм допомогти. Коли ми закінчили зведення, виникла тема TikTok. Я подумала, що? Мені сказали: Ми маємо переконатися, що 14-річні знають, хто ви. На що я відповіла: В них у всіх є матері, а це означає, що вони гарантовано виросли на моїй музиці, – сказала Адель.

Артистка не розуміє, чому вона має створювати музику для покоління TikTok, оскільки хто тоді створюватиме пісні для її однолітків.

– Я дійсно думаю, що деякі пісні з цього альбому можуть допомогти людям та змінити їхнє життя. І я думаю, що така пісня, як Hold On, справді могла б врятувати кілька життів, – сказала співачка.

Також вона зазначила, що її дев’ятирічний син Анджело не є фанатом її музики.

– Він думав, що Rolling In The Deep – це пісня репера Masked Wolf 2019 року. Я говорю йому: Це не оригінал Rolling In The Deep, – сказала артистка.

Нагадаємо, що 19 листопада Адель випустила перший за шість років альбом 30. До нього увійшло 12 композицій.

Згодом Адель пішла з інтерв’ю Channel 7, оскільки журналіст не слухав її нового альбому, проте знав, що це стане головною темою. Відомо, що за цей інцидент каналу довелося заплатити близько $720 тис.