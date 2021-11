Британська співачка Адель розповіла, кому написала свій альбом 30.

За словами 33-річної виконавиці, її музика розрахована на однолітків, а не на покоління TikTok, оскільки тексти дуже глибокі.

Співачка зазначила, що незважаючи на те, що її керівництво націлене на молодший ринок і TikTok, вона все ж таки була зосереджена на своїх однолітках.

Артистка не розуміє, чому вона має створювати музику для покоління TikTok, оскільки хто тоді створюватиме пісні для її однолітків.

Також вона зазначила, що її дев’ятирічний син Анджело не є фанатом її музики.

– Він думав, що Rolling In The Deep – це пісня репера Masked Wolf 2019 року. Я говорю йому: Це не оригінал Rolling In The Deep, – сказала артистка.