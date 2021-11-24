Британська співачка Адель виступила на церемонії вручення премій NRJ Music Awards. Захід відбувся 20 листопада у Каннах.

На сцені артистка виконала пісню зі свого нового альбому 30 – Easy On Me. Увагу глядачів привернуло і вбрання співачки, яке вигідно підкреслювало її фігуру.

Для виступу Адель віддала перевагу чорній сукні з сітчастими та гіпюровими вставками з нової колекції Christian Dior Couture. Волосся зірка зачесала в гладкий пучок, а макіяж зробила з акцентом на очі. Образ співачка завершила лаконічними сережками.

У своєму Instagram Адель опублікувала кілька фото із заходу, детально продемонструвавши свій образ. Публікація зірки менш ніж за добу зібрала понад 2,8 млн лайків та 9 тис. коментарів.

Абсолютно чудова. Приємно тебе знову побачити на сцені.

Королева.

Це був чудовий виступ.

Твій новий альбом – це вічність.

Яка ти чудова.

Як тобі личить ця сукня від Dior. – Пишуть у коментарях Адель.

Нагадаємо, нещодавно Адель дала відверте інтерв’ю Опрі Вінфрі. Зірка розповіла, як переживала розлучення, а також, що саме їй допомогло відновитись.

Співачка зізналася, що була в розгубленості через те, що її шлюб розпався.