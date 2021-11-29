Британская певица Адель рассказала, для кого написала свой альбом 30.

По словам 33-летней исполнительницы, ее музыка рассчитана на сверстников, а не на поколение TikTok, поскольку текста очень глубокие.

— Я не хочу, чтобы 12-летние подростки слушали эту пластинку, она слишком глубокая. Я предпочитаю заботиться о людях моего возраста, которые провели столько же времени на земле и прошли через все те же вещи, что и я, — сказала Адель.

Певица отметила, что несмотря на то, что ее руководство нацелено на более молодой рынок и TikTok, она все же была сосредоточена на своих сверстниках.

— Это люди 30-40 лет, которые заботятся о себе и проходят терапию — в таком настроении я это вижу. Меня беспокоит то, как эти композиции могут им помочь. Когда мы закончили сведение, возникла тема TikTok. Я подумала, что? Мне сказали: Мы должны убедиться, что 14-летние знают, кто вы. На что я ответила: У них у всех есть матери, а это значит, что они гарантированно выросли на моей музыке, — поделилась Адель.

Артистка не понимает, почему она должна создавать музыку для поколения TikTok, поскольку кто тогда будет создавать песни для ее сверстников.

— Я действительно думаю, что некоторые песни из этого альбома могут помочь людям и изменить их жизни. И я думаю, что такая песня, как Hold On, действительно могла бы спасти несколько жизней, — сказала певица.

Также она отметила, что ее девятилетний сын Анджело не является фанатом ее музыки.

— Он думал, что Rolling In The Deep – это песня рэпера Masked Wolf 2019 года. Я говорю ему: Это не оригинал Rolling In The Deep, — сказала артистка.

Напомним, что 19 ноября Адель выпустила первый за шесть лет альбом 30. В него вошло 12 композиций.

Позже Адель ушла из интервью Channel 7, поскольку журналист не слушал ее новый альбом, однако знал, что это станет главной темой. Известно, что за этот инциндент каналу пришлось заплатить около $720 тыс.