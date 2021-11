Британская певица Адель рассказала, для кого написала свой альбом 30.

По словам 33-летней исполнительницы, ее музыка рассчитана на сверстников, а не на поколение TikTok, поскольку текста очень глубокие.

Певица отметила, что несмотря на то, что ее руководство нацелено на более молодой рынок и TikTok, она все же была сосредоточена на своих сверстниках.

Артистка не понимает, почему она должна создавать музыку для поколения TikTok, поскольку кто тогда будет создавать песни для ее сверстников.

Также она отметила, что ее девятилетний сын Анджело не является фанатом ее музыки.

— Он думал, что Rolling In The Deep – это песня рэпера Masked Wolf 2019 года. Я говорю ему: Это не оригинал Rolling In The Deep, — сказала артистка.