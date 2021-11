Відома британська співачка Адель пішла з інтерв’ю Channel 7, оскільки журналіст не слухав її нового альбому. Сам співробітник каналу пояснив, як стався неприємний інцидент із знаменитістю.

Ведучий Метт Доран зі своєю командою прилетіли до Лондона, щоби взяти ексклюзивне інтерв’ю у співачки. Відомо, що за це каналу довелося заплатити близько 720 тисяч доларів.

Під час спілкування журналіст зізнався, що слухав лише одну пісню з нового альбому співачки під назвою 30, а решту треків пропустив, хоч і знав, що альбом є головною темою спілкування.

Адель запитала його, що він думає про її довгоочікуваний четвертий студійний альбом.

Після цього співачка залишила інтерв’ю, і це спричинило бурхливу реакцію громадськості.

Колега Дорана, Пітер Форд написав у Twitter, що цей жест дуже некрасивий, хоч і не характерний для самого журналіста.

Not the first person to have not watched the movie or listened to the album when it’s a condition of the interview – but possibly the first to openly admit it to the interview subject. https://t.co/gufXpHzieC

— Peter Ford (@mrpford) November 20, 2021