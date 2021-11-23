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Адель залишила інтерв’ю через недбалість журналіста: не слухав новий альбом

23 Листопада 2021, 11:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Адель
Джерело: Getty Images

Відома британська співачка Адель пішла з інтерв’ю Channel 7, оскільки журналіст не слухав її нового альбому. Сам співробітник каналу пояснив, як стався неприємний інцидент із знаменитістю.

Ведучий Метт Доран зі своєю командою прилетіли до Лондона, щоби взяти ексклюзивне інтерв’ю у співачки. Відомо, що за це каналу довелося заплатити близько 720 тисяч доларів.

Під час спілкування журналіст зізнався, що слухав лише одну пісню з нового альбому співачки під назвою 30, а решту треків пропустив, хоч і знав, що альбом є головною темою спілкування.

Адель запитала його, що він думає про її довгоочікуваний четвертий студійний альбом.

– Я не слухав його, – відповів Метт.

Після цього співачка залишила інтерв’ю, і це спричинило бурхливу реакцію громадськості.

Колега Дорана, Пітер Форд написав у Twitter, що цей жест дуже некрасивий, хоч і не характерний для самого журналіста.

Співробітник Channel 7 вже визнав свою помилку.

– Це була моя помилка, але не навмисна зневага, – сказав Метт.

Нагадаємо, що Адель презентувала новий альбом 19 листопада. Це перший повноцінний реліз артистки за шість років. Альбом налічує 12 треків, серед них вже добре відомі шанувальникам композиції – Hold On та Easy on Me.

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Джерело
The Guardian
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Адель
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