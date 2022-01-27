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29 концертів і яскраве шоу: Бумбокс вирушив у світовий тур

27 Січня 2022, 18:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
29 концертів і яскраве шоу: Бумбокс вирушив у світовий тур

Український гурт Бумбокс 19 січня розпочав свій тур. Загалом у музичного колективу до квітня заплановано 29 концертів.

Виступи Бумбоксу відбудуться в Україні, США, Канаді, Ізраїлі та Великій Британії.

Закінчиться перша частина туру 2022 року двома масштабними шоу в київському Палаці Спорту, які відбудуться 8 та 9 квітня.

Програма з 25-35 пісень, дві сцени, діджеї на розігріві, оновлений відеоряд, сольні номери від музикантів гурту, спеціальний зірковий гість тощо. Шанувальникам вдасться почути найвідоміші хіти колективу.

Бумбокс уже виступили перед фанатами в п’яти містах України і надалі учасники мають ще 24 концерти.

Графік туру Бумбокс у 2022 році:

  • 27 січня – Біла Церква
  • 29 січня – Херсон
  • 30 січня – Миколаїв
  • 8 лютого – Бердичів
  • 9 лютого – Коростень
  • 11 лютого – Володимир-Волинський
  • 12 лютого – Трускавець
  • 15 лютого – Тель-Авів
  • 19 лютого – Запоріжжя
  • 20 лютого – Кривий Ріг
  • 22 лютого – Маріуполь
  • 4 березня – Сан-Франциско
  • 5 березня – Сіетл
  • 6 березня – Лос-Анджелес
  • 8 березня – Маямі
  • 11 березня – Нью-Йорк
  • 12 березня – Чикаго
  • 13 березня – Торонто
  • 20 березня – Лондон
  • 28 березня – Краматорськ
  • 29 березня – Кам’янське
  • 2 квітня – Кам’янець-Подільський
  • 3 квітня – Ковель
  • 8 квітня – Київ
  • 9 квітня – Київ

Раніше ми публікували список найочікуваніших концертів у 2022 році. Особливо пощастило любителям року, оскільки кілька олдових колективів анонсували свої концерти – Deep Purple, Accept та Judas Priest.

Також в Україні в 2022 році виступатимуть Bring Me The Horizon, Imagine Dragons, The Neighbourhood, Без Обмежень та багато інших.

До речі, в березні мав відбутися виступ переможців Євробачення 2021. Проте Maneskin скасували концерт в Україні та весь свій тур через ситуацію з Covid-19.

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Теги
Бумбокс , Концерт
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