Український гурт Бумбокс 19 січня розпочав свій тур. Загалом у музичного колективу до квітня заплановано 29 концертів.
Виступи Бумбоксу відбудуться в Україні, США, Канаді, Ізраїлі та Великій Британії.
Закінчиться перша частина туру 2022 року двома масштабними шоу в київському Палаці Спорту, які відбудуться 8 та 9 квітня.
Програма з 25-35 пісень, дві сцени, діджеї на розігріві, оновлений відеоряд, сольні номери від музикантів гурту, спеціальний зірковий гість тощо. Шанувальникам вдасться почути найвідоміші хіти колективу.
Бумбокс уже виступили перед фанатами в п’яти містах України і надалі учасники мають ще 24 концерти.
Графік туру Бумбокс у 2022 році:
- 27 січня – Біла Церква
- 29 січня – Херсон
- 30 січня – Миколаїв
- 8 лютого – Бердичів
- 9 лютого – Коростень
- 11 лютого – Володимир-Волинський
- 12 лютого – Трускавець
- 15 лютого – Тель-Авів
- 19 лютого – Запоріжжя
- 20 лютого – Кривий Ріг
- 22 лютого – Маріуполь
- 4 березня – Сан-Франциско
- 5 березня – Сіетл
- 6 березня – Лос-Анджелес
- 8 березня – Маямі
- 11 березня – Нью-Йорк
- 12 березня – Чикаго
- 13 березня – Торонто
- 20 березня – Лондон
- 28 березня – Краматорськ
- 29 березня – Кам’янське
- 2 квітня – Кам’янець-Подільський
- 3 квітня – Ковель
- 8 квітня – Київ
- 9 квітня – Київ
Раніше ми публікували список найочікуваніших концертів у 2022 році. Особливо пощастило любителям року, оскільки кілька олдових колективів анонсували свої концерти – Deep Purple, Accept та Judas Priest.
Також в Україні в 2022 році виступатимуть Bring Me The Horizon, Imagine Dragons, The Neighbourhood, Без Обмежень та багато інших.
До речі, в березні мав відбутися виступ переможців Євробачення 2021. Проте Maneskin скасували концерт в Україні та весь свій тур через ситуацію з Covid-19.