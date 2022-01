Український гурт Бумбокс 19 січня розпочав свій тур. Загалом у музичного колективу до квітня заплановано 29 концертів.

Виступи Бумбоксу відбудуться в Україні, США, Канаді, Ізраїлі та Великій Британії.

Закінчиться перша частина туру 2022 року двома масштабними шоу в київському Палаці Спорту, які відбудуться 8 та 9 квітня.

Програма з 25-35 пісень, дві сцени, діджеї на розігріві, оновлений відеоряд, сольні номери від музикантів гурту, спеціальний зірковий гість тощо. Шанувальникам вдасться почути найвідоміші хіти колективу.

Бумбокс уже виступили перед фанатами в п’яти містах України і надалі учасники мають ще 24 концерти.

Графік туру Бумбокс у 2022 році:

27 січня – Біла Церква

29 січня – Херсон

30 січня – Миколаїв

8 лютого – Бердичів

9 лютого – Коростень

11 лютого – Володимир-Волинський

12 лютого – Трускавець

15 лютого – Тель-Авів

19 лютого – Запоріжжя

20 лютого – Кривий Ріг

22 лютого – Маріуполь

4 березня – Сан-Франциско

5 березня – Сіетл

6 березня – Лос-Анджелес

8 березня – Маямі

11 березня – Нью-Йорк

12 березня – Чикаго

13 березня – Торонто

20 березня – Лондон

28 березня – Краматорськ

29 березня – Кам’янське

2 квітня – Кам’янець-Подільський

3 квітня – Ковель

8 квітня – Київ

9 квітня – Київ

Раніше ми публікували список найочікуваніших концертів у 2022 році. Особливо пощастило любителям року, оскільки кілька олдових колективів анонсували свої концерти – Deep Purple, Accept та Judas Priest.

Також в Україні в 2022 році виступатимуть Bring Me The Horizon, Imagine Dragons, The Neighbourhood, Без Обмежень та багато інших.

До речі, в березні мав відбутися виступ переможців Євробачення 2021. Проте Maneskin скасували концерт в Україні та весь свій тур через ситуацію з Covid-19.