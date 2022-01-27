Украинская группа Бумбокс 19 января начала свой тур. Всего у музыкального коллектива до апреля запланировано 29 концертов.
Выступления Бумбокса состоятся в Украине, США, Канаде, Израиле и Великобритании.
Закончится первая часть тура 2022 года двумя масштабными шоу в киевском Дворце Спорта, которые пройдут 8 и 9 апреля.
Программа из 25-35 песен, две сцены, диджеи на разогреве, обновленный видеоряд, сольные номера от музыкантов группы, специальный звездный гость и другое. Поклонникам удастся услышать самые известные хиты коллектива.
Бумбокс уже выступили перед фанатами в пяти городах Украины и далее участникам предстоит еще 24 концерта.
График тура Бумбокс в 2022 году:
- 27 января — Белая Церковь
- 29 января — Херсон
- 30 января — Николаев
- 8 февраля — Бердичев
- 9 февраля — Коростень
- 11 февраля — Владимир-Волынский
- 12 февраля — Трускавец
- 15 февраля — Тель-Авив
- 19 февраля — Запорожье
- 20 февраля — Кривой Рог
- 22 февраля — Мариуполь
- 4 марта — Сан-Франциско
- 5 марта — Сиэтл
- 6 марта — Лос-Анджелес
- 8 марта — Майами
- 11 марта — Нью-Йорк
- 12 марта — Чикаго
- 13 марта — Торонто
- 20 марта — Лондон
- 28 марта — Краматорск
- 29 марта — Каменское
- 2 апреля — Каменец-Подольский
- 3 апреля — Ковель
- 8 апреля — Киев
- 9 апреля — Киев
Ранее мы публиковали список самых ожидаемых концертов в 2022 году. Особенно повезло любителям рока, поскольку несколько олдовых коллективов анонсировали свои концерты — Deep Purple, Accept и Judas Priest.
Также в Украине в 2022 году выступят Bring Me The Horizon, Imagine Dragons, The Neighbourhood, Без Обмежень и многое другое.
К слову, в марте должно было состоятся выступление победителей Евровидения 2021. Однако, Maneskin отменили концерт в Украине и весь свой тур из-за ситуации с Covid-19.