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29 концертов и яркое шоу: Бумбокс отправился в мировой тур

27 января 2022, 18:58
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
29 концертов и яркое шоу: Бумбокс отправился в мировой тур

Украинская группа Бумбокс 19 января начала свой тур. Всего у музыкального коллектива до апреля запланировано 29 концертов.

Выступления Бумбокса состоятся в Украине, США, Канаде, Израиле и Великобритании.

Закончится первая часть тура 2022 года двумя масштабными шоу в киевском Дворце Спорта, которые пройдут 8 и 9 апреля.

Программа из 25-35 песен, две сцены, диджеи на разогреве, обновленный видеоряд, сольные номера от музыкантов группы, специальный звездный гость и другое. Поклонникам удастся услышать самые известные хиты коллектива.

Бумбокс уже выступили перед фанатами в пяти городах Украины и далее участникам предстоит еще 24 концерта.

График тура Бумбокс в 2022 году:

  • 27 января — Белая Церковь
  • 29 января — Херсон
  • 30 января — Николаев
  • 8 февраля — Бердичев
  • 9 февраля — Коростень
  • 11 февраля — Владимир-Волынский
  • 12 февраля — Трускавец
  • 15 февраля — Тель-Авив
  • 19 февраля — Запорожье
  • 20 февраля — Кривой Рог
  • 22 февраля — Мариуполь
  • 4 марта — Сан-Франциско
  • 5 марта — Сиэтл
  • 6 марта — Лос-Анджелес
  • 8 марта — Майами
  • 11 марта — Нью-Йорк
  • 12 марта — Чикаго
  • 13 марта — Торонто
  • 20 марта — Лондон
  • 28 марта — Краматорск
  • 29 марта — Каменское
  • 2 апреля — Каменец-Подольский
  • 3 апреля — Ковель
  • 8 апреля — Киев
  • 9 апреля — Киев

Ранее мы публиковали список самых ожидаемых концертов в 2022 году. Особенно повезло любителям рока, поскольку несколько олдовых коллективов анонсировали свои концерты — Deep Purple, Accept и Judas Priest.

Также в Украине в 2022 году выступят Bring Me The Horizon, Imagine Dragons, The Neighbourhood, Без Обмежень и многое другое.

К слову, в марте должно было состоятся выступление победителей Евровидения 2021. Однако, Maneskin отменили концерт в Украине и весь свой тур из-за ситуации с Covid-19.

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Теги
Бумбокс , Концерт
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