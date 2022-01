Украинская группа Бумбокс 19 января начала свой тур. Всего у музыкального коллектива до апреля запланировано 29 концертов.

Выступления Бумбокса состоятся в Украине, США, Канаде, Израиле и Великобритании.

Закончится первая часть тура 2022 года двумя масштабными шоу в киевском Дворце Спорта, которые пройдут 8 и 9 апреля.

Программа из 25-35 песен, две сцены, диджеи на разогреве, обновленный видеоряд, сольные номера от музыкантов группы, специальный звездный гость и другое. Поклонникам удастся услышать самые известные хиты коллектива.

Бумбокс уже выступили перед фанатами в пяти городах Украины и далее участникам предстоит еще 24 концерта.

График тура Бумбокс в 2022 году:

27 января — Белая Церковь

29 января — Херсон

30 января — Николаев

8 февраля — Бердичев

9 февраля — Коростень

11 февраля — Владимир-Волынский

12 февраля — Трускавец

15 февраля — Тель-Авив

19 февраля — Запорожье

20 февраля — Кривой Рог

22 февраля — Мариуполь

4 марта — Сан-Франциско

5 марта — Сиэтл

6 марта — Лос-Анджелес

8 марта — Майами

11 марта — Нью-Йорк

12 марта — Чикаго

13 марта — Торонто

20 марта — Лондон

28 марта — Краматорск

29 марта — Каменское

2 апреля — Каменец-Подольский

3 апреля — Ковель

8 апреля — Киев

9 апреля — Киев

Ранее мы публиковали список самых ожидаемых концертов в 2022 году. Особенно повезло любителям рока, поскольку несколько олдовых коллективов анонсировали свои концерты — Deep Purple, Accept и Judas Priest.

Также в Украине в 2022 году выступят Bring Me The Horizon, Imagine Dragons, The Neighbourhood, Без Обмежень и многое другое.

К слову, в марте должно было состоятся выступление победителей Евровидения 2021. Однако, Maneskin отменили концерт в Украине и весь свой тур из-за ситуации с Covid-19.