У 2022 році в Україні на меломанів очікує безліч концертів, оскільки завдяки вакцинації з часом дедалі більше вдається проводити масових заходів.

Любителям року у 2022 році доведеться працювати винятково на квитки, оскільки надто багато гуртів вирішили зіграти для української публіки.

Зокрема, одразу кілька олдових колективів анонсували свої концерти. Це і Deep Purple, і Accept, і Judas Priest.

Deep Purple

Час: 31 травня о 19.00

Місце: Палац спорту (Київ)

Ціни на квитки: від 1 190 грн

Accept

Час: 27 лютого о 20.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: від 1 250 грн

Judas Priest

Час: 1 червня о 19.00

Місце: ВДНГ (Київ)

Ціни на квитки: від 950 грн

Також своїми шоу потішать гурти, новий матеріал яких може викликати запитання та суперечки навіть серед відданих шанувальників. Проте є у колективів така традиція – на концертах одну, дві чи три композиції грають зі старих альбомів. Зазвичай це найпотужніші хіти. Наприклад, Nightwish та Pain. Хоча це гурти, які роблять хороші live-шоу, тому сходити варто.

Nightwish

Час: 12 листопада о 20.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: від 1 350 грн

Pain

Час: 22 лютого о 19.00

Місце: Atlas (Київ)

Ціни на квитки: від 990 грн

Проте й досить молоді колективи потішать своєю присутністю на українських сценах. Зокрема, чекаємо на концерт Bring Me Me Horіzon. До речі, британці давно уподобали Київ. Вони тут і виступають часто, і кліпи знімають. Так, їхній останній ролик на трек DiE4u знімали саме в українській столиці.

Bring Me The Horizon

Час: 4 квітня о 20.00

Місце: Палац спорту (Київ)

Ціни на квитки: від 699 грн

Звичайно, згадаємо і про концерт переможців Євробачення 2021 – італійського рок-гурту Måneskin. Однак, якщо ви ще не придбали квитки, потрапити на концерт вам не вдасться. Річ у тім, що sold out на їхній концерт оголосили через дві години після того, як стартував продаж квитків. І це при тому, що на їхні виступи стоїть маркування 16+.

Måneskin

Час: 7 березня о 20.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: вже не має значення

Ми не могли пройти повз найгучніший анонс. НСК Олімпійський все літо 2022 року здригатиметься від рок-концертів, зокрема й завдяки американському колективу Imagine Dragons. Гурт приїде в Україну в межах свого туру на підтримку п’ятого студійника Mercury – Act 1, який вийшов у вересні 2021 року.

Imagine Dragons

Час: 3 червня о 19.00

Місце: НСК Олімпійський (Київ)

Ціни на квитки: від 790 грн

Asking Alexandria

Час: 30 березня о 20.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: від 999 грн

The Neighbourhood

Час: 1 жовтня о 19.00

Місце: Палац спорту (Київ)

Ціни на квитки: від 890 грн

Українські виконавці також потішать у 2022 році своїми концертами. Вже деякі колективи анонсували масштабні шоу, зокрема, одразу три з них – на НСК Олімпійський. Гурт Без Обмежень планує там завершити свій тур Вільні люди на День незалежності. До речі, на однойменний альбом колектив надихнули саме українці.

Без обмежень

Час: 24 серпня о 19.00

Місце: НСК Олімпійський (Київ)

Ціни на квитки: від 500 грн

Океан Ельзи

Час: 25 червня о 20.00

Місце: НСК Олімпійський (Київ)

Ціни на квитки: від 350 грн

The Hardkiss

Час: 18 червня о 20.00

Місце: НСК Олімпійський (Київ)

Ціни на квитки: від 440 грн

– У це складно повірити, але The Hardkiss вже десять років. Вже десять років пісні гурту стають саундтреками найрізноманітніших моментів життя багатьох людей. Вони допомагають пережити труднощі, супроводжують радощі та успіхи, просто надихають і надають сил. Як же часто ми чуємо такі історії від слухачів. Усі ці саундтреки прозвучать влітку на НСК Олімпійський. Ми об’єднаємо всіх своїх друзів з такими різними історіями. Тих, хто любить драйвовий Hard і тих, хто обожнює ніжний Kiss, – зазначила солістка колективу Юлія Саніна.

Також 2022 року у масштабний тур поїде гурт Бумбокс. Колектив зіграє концерти у багатьох містах України. Апогеєм стануть сольники у Києві 8 та 9 квітня.

Бумбокс

Час: 8-9 квітня о 19.00

Місце: Палац Спорту (Київ)

Ціни на квитки: від 690 грн

Melovin

Час: 11 квітня о 19.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: від 299 грн

У Києві готується й виступ Валерія Меладзе. Він довго не приїжджав до України з публічними концертами, але 2021 року заспівав на фестивалі Atlas Weekend. Тоді це викликало певні суперечки. Причина в тому, що останніми роками він активно будував свою кар’єру в Росії. Також багатьом не сподобалося те, як артист прокоментував питання анексії Криму. Так чи інакше, вангуємо, що його концерт у Києві відбудеться з аншлагом. Надто вже сильно його треки любить народ.

Валерій Меладзе

Час: 1 квітня о 19.30

Місце: Палац України (Київ)

Ціни на квитки: від 699 грн

Популярну та альтернативну музику в Україні 2022 року також можна буде почути. Багатьох потішив анонс, що до нас їде співачка LP.

LP

Час: 1 лютого о 19.00

Місце: Палац спорту (Київ)

Ціни на квитки: від 1299 грн

Woodkid

Час: 10 квітня о 20.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: від 1050 грн

Якщо у вас у планах у 2022 році робити пропозицію, то, можливо, вам допоможуть затяті романтики? У Київ приїде французький шансоньє Garou, пісні якого точно підійдуть для освідчення в коханні.

Garou

Час: 27 квітня о 19.00

Місце: Палац України (Київ)

Ціни на квитки: від 490 грн

Poets of the Fall

Час: 1 грудня о 20.00

Місце: Bel etage (Київ)

Ціни на квитки: від 1 299 грн

Kaleo

Час: 7 лютого о 20.00

Місце: Stereo Plaza (Київ)

Ціни на квитки: від 1 290 грн

Поціновувачам оперного співу доведеться викласти чималу суму, щоб потрапити на концерт італійського квартету IL Divo. Однак, якщо ви хочете послухати класику із вкрапленнями яскравого шоу та сучасної музики, рушайте за квитками на виступ Lindsey Stirling.

IL Divo

Час: 8 жовтня о 19.00

Місце: Палац Україна (Київ)

Ціни на квитки: від 1 999 грн

Lindsey Stirling

Час: 21 березня о 19.30

Місце: Палац Україна (Київ)

Ціни на квитки: від 850 грн

Sub Urban

Час: 22 червня о 20.00

Місце: Арт-завод Платформа (Київ)

Ціни на квитки: від 990 грн

Passenger