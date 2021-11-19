Український гурт Бумбокс презентував кліп на трек Імперії впадуть. У зйомках відео взяли участь фехтувальники Влада Харькова та Володимир Станкевич, а також модель Наталія Гоцій.

За словами режисера Стаса Гуренка, новий кліп є завершенням трилогії, до якої входять роботи ДШ та Ангела.

– Імперії впадуть – це історія про те, як стосунки з коханою людиною, хоч би якими вони були, лишають на нас сліди. І отримавши цей досвід, ми несемо його із собою. Іноді людина з’являється в житті іншої як підтримка, іноді як випробування, яке не кожен здатен пройти, – сказав режисер.

З моменту зйомок кліпу Імперії впадуть і до моменту його прем’єри пройшов рівно місяць.

Режисеру Стасу Гуренку та команді в цей рекордний термін вдалося створити відео, в якому драму змінюють бойові та любовні сцени, а музиканти гурту виглядають незвично та свіжо.

Зйомки кліпу проходили у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності міста Бровари.

Шанувальники гурту Бумбокс зазначили, що п’ятихвилинна пісня слухається на одному подиху.

Неймовірна пісня і дуже проникливий кліп. До мурах!

Прекрасна аналогія стосунків. Як завжди якісна робота.

Неперевершено! Дякуємо за те, що ви робите.

Як прекрасно жити в один час з Бумбоксом!

Стильно! Красиво! Глибоко! Все те, що завжди присутнє у Бумбокс

Круто! Кліп з глибоким сенсом життя! – пишуть у коментарях.