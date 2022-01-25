Концерт італійського рок-гурту Maneskin у Києві скасовується. Музичний колектив відклав весь свій тур через ситуацію з Covid-19.
Учасники наголосили, що їм дуже шкода, оскільки до виступу все було готове. Нові дати концертів пообіцяли назвати до 1 березня.
– Ми багато працювали для цього туру, все було готове до виступу, але, на жаль, останні кілька днів у нас були погані новини про місткість залів. Ми не можемо гарантувати проведення концертів, оскільки в кожній країні є свої правила, і ми, звичайно ж, повинні їх дотримуватись і давати наші концерти у повній безпеці для всіх, – заявили артисти.
Гурт наголосив, що деякі концерти все ж таки відбудуться вчасно – виступи на кількох відкритих майданчиках в Італії та на фестивалях.
– Дякуємо за ваше терпіння та підтримку, ми всі разом у цій ситуації, тому нам просто потрібно триматися. Ми приїдемо і буде ще краще, – зазначили артисти.
Шанувальники Maneskin засмутилися, проте не втрачають надії все ж таки побувати на концерті гурту.
- Чекатимемо у Києві з нетерпінням.
- Ми розуміємо! Залишайтеся в безпеці та будьте здорові.
- Чекав, що це станеться. Все виходить із-під контролю.
- Я так довго шукала цей квиток, а концерту не буде. – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що переможці Євробачення 2021 – Maneskin мали приїхати до Києва з концертом. Їхній виступ був запланований на 7 березня.
За перші 15 хвилин після відкриття продажу квитків набігло 6,5 тис. охочих. Найдешевший квиток коштував 1299 грн, найдорожчий – 2499 грн.