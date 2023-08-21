1 вересня вже на носі – початок навчального року для багатьох є святом, зокрема й для вчителів. Для зустрічі з ними також варто підготуватися – невеликий презент підніме настрій і покаже всю турботу.

Найкращі ідеї для подарунка вчителю на 1 вересня – далі в матеріалі.

Подарунок учителю на 1 вересня до 200 грн

Солодощі

Серед бюджетних подарунків – шоколад, якщо знаєте вподобання вчителя. Можна поцікавитися заздалегідь або ж купити мінінабір із різними видами солодощів із какао. Необов’язково купувати шоколад – це може бути коробка цукерок.

Канцелярія

Щоб не губитися в сторінках, вчителю можна подарувати гарну закладку – у формі милої тварини або тризуба. До невеличких подарунків можна віднести й тримач для книжок, блокнот або красиву ручку.

Речі для дому

Усі вчителі люблять пити каву або чай у вільний час – красива тематична чашка завжди нагадуватиме про вас. Замість чашки може бути невеличкий чайничок – головне, щоб ним користувалися і раділи зовнішньому вигляду.

Подарунок вчителю на 1 вересня до 500 грн

Фотоальбом

Якщо вчитель уже багато років супроводжує дитину в навчанні – можна подарувати фотоальбом зі спільними знімками класу. Це буде чудовим способом запам’ятати веселі моменти. Щоправда, на підготовку подарунка доведеться витратити багато часу.

Подарунковий сертифікат

У багатьох вчителів є свої улюблені магазини або хобі – сертифікат на послугу або товари стане чудовим подарунком. Це може бути заняття з тренером у залі або ж масаж, або навіть можливість купити незвичайну книгу – підійде все, що відповідає інтересам вчителя.

Книжка

Хоч би як банально це звучало, але книга – чудовий подарунок для вчителя. Це може бути роман або робота в стилі горора. Головне, щоб подарунок не припадав пилом на полиці. Можна придбати і бестселер, і тоді точно вдасться догодити.

Павербанк

У нинішніх реаліях краще бути готовим до відключень світла. У таких ситуаціях набагато приємніше мати можливість посидіти в соцмережах або поспілкуватися з близькими за допомогою смартфона – павербанк точно допоможе згаяти час, заряджаючи необхідні пристрої.

Подарунок учителю на 1 вересня своїми руками

Глиняний посуд

Для тих, хто хоче зробити приємне від чистого серця, можна вручити глиняну чашку або навіть вазу для квітів. Ручна робота завжди цінується, особливо якщо подарунок зроблено з любов’ю.

Картина

Якщо є вміння малювати – можна вручити картину, яка може опинитися на одній зі стін будинку вчителя. Портрет, красива фруктова ваза, корабель у морі – дайте волю фантазії.

Мед та інші домашні солодощі

Банка огірків – не найкраща ідея, але ось трохи домашнього меду може стати непоганою альтернативою шоколадці. Якщо вчитель фанатіє від малинового джему чи варення – вручіть баночку, і вона взимку точно опиниться на столі.

Крім подарунка, батькам майбутніх учнів варто з’ясувати, як правильно обрати шкільний рюкзак. Виявляється, це не так просто, як багато хто вважає. Ортопедична спинка, легка вага, яскраве маркування – це лише трохи з того, на що варто звернути увагу.