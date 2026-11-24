Більшість людей помилково пов’язують появу другого підборіддя з зайвою вагою. Насправді ж воно може з’явитися навіть у тих, хто має струнку фігуру та стежить за вагою. Адже чіткість контуру обличчя залежить не лише від кількості жиру, а й від будови нижньої щелепи, спадковості та пружності шкіри. Тому схуднення не завжди допомагає прибрати друге підборіддя та отримати чіткий овал.

Але для тих, хто у пошуку відповіді на питання “Як позбутися другого підборіддя?”, є гарна новина — сучасна косметологія пропонує можливості корекції цієї зони без хірургічного втручання.

Залежно від причини процедури допомагають зменшити локальні жирові відкладення, підтягнути шкіру та зробити контур нижньої частини обличчя чіткішим. Головне — визначити, що саме спричинило появу другого підборіддя, і підібрати методику, яка працюватиме у вашому випадку.

Зараз дивляться

З чого складається друге підборіддя

Те, що ми називаємо другим підборіддям, не завжди є просто жировою складкою. На вигляд цієї зони впливають кілька анатомічних особливостей. Іноді провідну роль відіграє один фактор, але частіше поєднуються декілька:

жирова тканина — схильність до утворення локальних жирових відкладень та їхній розподіл частково залежать від спадковості, тому ця зона не завжди помітно змінюється після схуднення;

шкіра — з віком або після значного схуднення вона може втрачати пружність і провисати;

м’язи — на чіткість переходу від підборіддя до шиї впливає платизма — поверхневий м’яз шиї. Вікові зміни її тонусу та положення можуть супроводжуватися провисанням тканин і появою помітних вертикальних тяжів;

кісткова основа — особливості будови нижньої щелепи створюють менш виражену опору для м’яких тканин. Тому об’єм під підборіддям може бути помітнішим навіть за нормальної ваги.

Саме тому одна процедура не може бути універсальним рішенням для всіх. Щоб підібрати ефективну методику, як прибрати друге підборіддя, лікар-косметолог оцінює, що переважає: локальний жир, в’ялість шкіри, м’язові зміни чи особливості будови обличчя.

Чому схуднення і вправи не завжди допомагають

Схуднення може зменшити жирові відкладення під підборіддям, а вправи та робота з поставою можуть покращити положення голови й шиї. Проте, якщо причина у зниженні пружності шкіри чи особливостях будови щелепи, втрата ваги не розв’яже проблему, а іноді зробить провисання помітнішим. Тому для корекції другого підборіддя важливо враховувати всі чинники: об’єм жирової тканини, стан шкіри, м’язів і поставу.

BLESSING: RF-корекція при початкових змінах і слабкому тонусі шкіри

Якщо друге підборіддя пов’язане передусім зі зниженням пружності шкіри, лікар-косметолог може запропонувати мікроголковий RF ліфтинг BLESSING. Під час процедури тонкі голки доставляють радіочастотну енергію на задану глибину і контрольоване прогрівання стимулює утворення нового колагену та перебудову наявних волокон.

Процедура Блессінг актуальна, якщо:

шкіра під підборіддям втратила пружність;

з’явилася початкова в’ялість і дрібні зморшки;

контур нижньої частини обличчя став менш чітким через зміни якості шкіри;

потрібно покращити щільність шкіри в межах комплексної програми корекції.

BLESSING насамперед працює з якістю шкіри: забезпечує поступове ущільнення, зменшення її в’ялості та помірного підтягнення обробленої зони. Якщо друге підборіддя формують значні жирові відкладення або виражене провисання тканин, можливостей однієї цієї методики може бути недостатньо.

Ліфтинг SMAS: підтяжка глибоких шарів без операції

Коли тканини нижньої частини обличчя поступово опускаються, а перехід від підборіддя до шиї втрачає чіткість, лікар-косметолог може рекомендувати ультразвуковий SMAS-ліфтинг.

Сфокусований ультразвук створює точки контрольованого нагрівання на заданій глибині, зокрема на рівні SMAS — поверхневої м’язово-апоневротичної системи, яка бере участь у підтриманні тканин обличчя. Це сприяє їхньому скороченню та стимулює утворення нового колагену.

СМАС-ліфтинг актуальний, якщо:

є легке або помірне опущення тканин нижньої частини обличчя;

лінія нижньої щелепи стала менш виразною;

з’явилося провисання в підпідборідній зоні через зниження тонусу м’язів;

перехід від підборіддя до шиї став нечітким через в’ялість тканин.

Процедура забезпечує поступове підтягнення тканин і покращує контури нижньої частини обличчя. Але за значного надлишку шкіри можливості безопераційної підтяжки обмежені.

Ендоліфт: лазерна підтяжка та ущільнення шкіри

Якщо під підборіддям поєднуються локальні жирові відкладення та в’ялість шкіри, лікар може запропонувати Ендоліфт (Endolift). Це малоінвазивна процедура: через мікропрокол під шкіру вводять тонке оптоволокно, яке передає лазерну енергію.

Контрольоване нагрівання сприяє скороченню сполучнотканинних волокон і стимулює утворення нового колагену, а за відповідних налаштувань дозволяє зменшити локальний об’єм жирової тканини. Так методика працює одночасно над об’ємом і підтягненням зони під підборіддям.

Процедура Ендоліфт актуальна, якщо:

локальні жирові відкладення поєднуються зі зниженням пружності шкіри;

є легке або помірне провисання тканин під підборіддям;

потрібно покращити контур нижньої частини обличчя та перехід до шиї.

Endolift забезпечує зменшення локального об’єму за наявності жирових відкладень, поступове ущільнення шкіри та чіткість контуру підборіддя.

Чому часто потрібна комбінація методів

Друге підборіддя нерідко має кілька причин одночасно: локальний жир додає об’єму, шкіра втрачає пружність, а глибші тканини поступово опускаються. Тому зменшити жирові відкладення — не завжди достатньо, щоб отримати чіткий контур. Іноді корекція другого підборіддя потребує також ущільнення шкіри та підтягнення тканин.

Поєднання процедур має бути продуманим: кожна методика вирішує конкретне завдання, а їхню послідовність лікар-косметолог визначає після огляду.

Якщо вже зараз Вас зацікавили такі процедури, як БЛЕССІНГ, СМАС-ліфтинг або Ендоліфт, у Львові в клініці Леодерм лікарі-косметологи нададуть повноцінну консультацію. Знання різних методик дозволяє спеціалістам підібрати корекцію під причини другого підборіддя, особливості вашого обличчя та очікуваний результат.