Реклама Лайфхаки

Революція в ремонті: як вінілова підлога дає змогу оновити інтер’єр за 1 день

5 Грудня 2025, 11:57
Валентина Чорна редакторка розділу Стиль життя
Як вінілова підлога дає змогу оновити інтер’єр за 1 день
Джерело: Unsplash

Сьогодні оновлення інтер’єру потребує гнучких рішень, які не вибивають з ритму власників приміщень. Тому з’явилося поняття “ремонт за 1 день”, одну з ключових ролей у якому відіграє вінілова підлога.

Завдяки цьому покриттю можна швидко оновити дизайн у просторах різного формату без значних інвестицій і зайвих турбот.

Вінілова підлога — це сучасне багатошарове покриття, здатне успішно витримувати щоденне використання, інтенсивне навантаження, перепади температури й вологості. 

Основні переваги вінілової підлоги порівняно з іншими покриттями

Стійка та довговічна підлога з вінілу підходить для всіх типів приміщень: кухні, дитячої, коридору, спальні, офісів і комерційних просторів.

Вона однаково добре доповнює як мінімалістичні інтер’єри, так і оригінальніші варіанти, від розкішної класики до харизматичного лофту. Приваблива ціна на вінілову підлогу також є переконливим аргументом для тих, хто шукає способи легко освіжити дизайн. 

Легкий монтаж перетворює вінілову підлогу на головного героя експрес-ремонтів. Більшість сучасних моделей мають замкову систему “клік”, завдяки якій встановити покриття можна без спеціальних інструментів і попереднього демонтажу старої підлоги.

Завдяки такому підходу можна максимально швидко оновити дизайн інтер’єру:

  • на кухні — за 3–4 години;
  • у спальні — за пів дня;
  • у вітальні чи інших просторіших приміщеннях — за один день.

Асортимент покриття пропонує десятки відтінків — від холодного скандинавського дуба та світлого каменю до благородного венге й темного сланцю. Сучасні технології друку дають змогу відтворювати глибоку текстуру дерева, мармуру, бетону чи каменю з високою деталізацією.

Це дає можливість адаптувати інтер’єр під будь-яку концепцію:

  • затишний простір у стилі hygge;
  • сучасний мінімалізм;
  • індустріальний лофт;
  • стриману класику тощо.

Вінілова підлога — надійний союзник для швидкого й бюджетного ремонту. Вона якнайкраще підійде для того, щоб додати простору сучасного звучання без стресу та великих витрат. 

