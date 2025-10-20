У Польщі поняття “оренда працівників” (пол. wynajem pracowników) охоплює дві основні моделі співпраці — тимчасову роботу та аутстаффінг.

Обидві ці форми зайнятості дозволяють підприємствам швидко реагувати на зміну попиту на робочу силу, залишаючись при цьому економічно ефективними та гнучкими.

Що таке оренда тимчасових працівників

Короткострокова оренда працівників, або робота через кадрові агентства, передбачає, що компанія користується послугами людей, які офіційно працевлаштовані в агентстві тимчасового працевлаштування.

Зараз дивляться

Такі працівники виконують свої обов’язки безпосередньо на підприємстві-клієнті, проте всі формальності — від нарахування заробітної плати до сплати податків і внесків — бере на себе агентство.

Незважаючи на термін “тимчасовий”, польське законодавство дозволяє таким співробітникам працювати у компанії до 18 місяців.

Переваги оренди працівників:

Гнучкість — компанія може швидко адаптувати штат до поточних потреб бізнесу.

Менше бюрократії — усі кадрові процеси веде агентство.

Швидкий підбір персоналу — агентства вже мають базу кандидатів, готових одразу розпочати роботу.

Покриття тимчасових потреб — ідеальний варіант під час відпусток, лікарняних або сезонного зростання виробництва.

Аутстаффінг: особливості моделі

Аутстаффінг — це інший формат співпраці, коли працівник юридично залишається у штаті своєї компанії, але виконує завдання для іншої.

Таким чином, підприємство-користувач отримує фахівця, не приймаючи його на роботу напряму. Це рішення зручне для довгострокових проєктів або у випадках, коли компанія хоче зменшити адміністративне навантаження, але не втратити контроль над персоналом.

Підсумки

І оренда тимчасових працівників, і аутстаффінг мають свої переваги та застосовуються залежно від потреб бізнесу. Перша модель забезпечує оперативне реагування на кадрові зміни, тоді як друга — стабільність і можливість довготривалої співпраці між компаніями.

Інформацію для цієї публікації надано агенцією з працевлаштування Worksol Group, яка працює на польському ринку з 2009 року та входить до числа провідних HR-компаній країни.

Фото: Work Sol Group