Життя українців за останні кілька років змінилося кардинально. Люди все частіше переосмислюють кар’єру, вчаться новому, шукають стабільність або навпаки — свободу й гнучкість.

У цьому світі, що стрімко змінюється, важливим інструментом стає сайт для пошуку роботи Jooble, де щодня з’являються тисячі вакансій у різних сферах.

Платформа допомагає не лише знайти роботу, а й вибрати вакансію, яка відповідає стилю життя, актуальним потребам та довгостроковим планам.

Чому у 2025 році люди стали частіше змінювати роботу?

Аналітики Jooble виділяють кілька ключових причин:

1. Бажання балансу між роботою і особистим життям

60 % українців хочуть, щоб робота дозволяла залишати час для сім’ї, спорту, хобі.

2. Переосмислення пріоритетів після кризових років

Люди частіше шукають стабільність або можливість працювати дистанційно.

3. Зростання доступності онлайн-освіти

Мільйони українців вже пройшли курси з digital, IT, дизайну, маркетингу та шукають нові можливості.

4. Бум фрилансу та проєктної роботи

Українці активно працюють як у локальних компаніях, так і на міжнародному ринку.

Останні новини ринку праці: що відбувається у 2025 році

Кількість вакансій зросла на 10–12 %, порівняно з 2024 роком.

Найбільше пропозицій — у сферах: логістики, IT, digital, медицини та освіти.

У середньому українці витрачають 17 днів на пошук нової роботи — на 19 % менше, ніж торік.

48 % роботодавців відкрили гібридні або повністю дистанційні вакансії.

1 з 5 українців шукає роботу у новій для себе професії.

Інфографіка: ТОП-5 причин, чому українці змінюють роботу у 2025

Як обрати роботу, що змінить життя: поради від Jooble

1. Визначте, що для вас справді важливо

Гроші? Гнучкий графік? Можливість працювати з дому? Стимул до розвитку?

2. Використайте фільтри Jooble

Платформа дозволяє обирати вакансії за зарплатою, досвідом, графіком, форматом роботи.

3. Порівнюйте пропозиції

Не поспішайте — перегляньте кілька варіантів, щоб знайти найкращий.

4. Виберіть вакансію, де є перспектива

Підвищення, навчання, бонуси — усе це важливо у 2025 році.

5. Довіряйте аналітиці

Jooble показує реальні дані й тренди — це допомагає зрозуміти, що відбувається на ринку.

ТОП-5 сфер, де найшвидше знаходять роботу

Це сфери, які найчастіше переходять у “плюс: стабільний попит, швидка відповідь роботодавців, можливості для зростання.

Висновок

2025 рік став роком, коли українці сміливіше беруть під контроль своє життя і кар’єру. Платформа Jooble допомагає зробити цей шлях простішим: від початкового аналізу ринку до моменту, коли ви зможете знайти роботу та вибрати вакансію, яка повністю відповідає вашим цінностям та життєвим потребам.

Нове життя починається не з понеділка — воно починається з правильного вибору. І зробити цей вибір легше разом із Jooble.