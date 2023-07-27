Мильні бульбашки – найулюбленіша розвага дітей. Однак вони приносять не лише задоволення, а й залишають неприємні плями на одязі малечі та батьків.

Як вивести плями від мильних бульбашок, читайте в нашому матеріалі.

Правила, які допоможуть вивести пляму

Найголовніше у цій справі – швидкість. Як тільки ви помітили залишки мила на дитячому одязі, відразу замочіть його та виперіть.

Якщо залишки мильних бульбашок засохнуть на тканині, то стануть стійкішими та відіпрати їх буде вже важче. Тому не варто зволікати з пранням.

Також важливо не відправляти брудний одяг відразу в пральну машину. Річ у тім, що сліди від мильних бульбашок не помітні одразу. Вони починають проявлятися під впливом прального порошку та прання в машинці.

Усьому виною гліцерин, який є у складі мильних бульбашок. Звичні засоби для виведення плям не впораються з ним, тому важливо провести спеціальну підготовку речей перед основним пранням.

Якщо цього не зробити, після висихання ви помітите на речах темно-сірі кола та розводи, які майже неможливо випрати.

Як правильно виводити пляму від мильних бульбашок

Після повернення з прогулянки, де були мильні бульбашки, обробіть одяг знежирювальними засобами (рідким милом або засобом для миття посуду). Після нанесення ретельно потріть залишки бульбашок м’якою зубною щіткою. Залиште одяг на 1-2 години. Далі проведіть попереднє ручне прання. Вам знадобиться звичайне господарське мило. Спершу приготуйте мильний розчин: налийте в миску воду кімнатної температури, додайте трохи натертого господарського мила та перемішайте рідину, щоб мило розчинилося. Замочіть брудний одяг у розчині та залиште на 2 години. По закінченню часу виперіть одяг у чистій воді та ретельно прополощіть, щоб не залишилось мила та знежирювальних засобів. Якщо плями від мильних бульбашок почали проявлятися, засипте їх лимонною кислотою, кисневим відбілювачем засобом для виведення плям (для кольорових речей). Залийте речі окропом та залиште ще на 20-30 хв. Важливо, що заливати гарячою водою можна лише той одяг, що не боїться високих температур. Після цього знову прополощіть речі під проточною водою, витисніть зайву воду та відправте одяг у пральну машину. Під час прання краще використовуйте не пральний порошок, а гель чи капсули.

Як очистити одяг, якщо плями від бульбашок вже проявились

Якщо після прогулянки ви помітили на одягу дивні волого-жирні сліди, діяти потрібно швидко. Вивести плями можна за допомогою хлоргексидину.

На забруднені ділянки одягу потрібно нанести по кілька крапель хлоргексидину та залишити на годину. Потім замочіть одяг в прохолодній воді ще на кілька годин та виперіть руками за допомогою господарського мила. Ретельно прополощіть речі у холодній воді та висушіть.

Також можна використати перекис водню. Для цього брудні речі спершу замочують у холодній воді, потім рясно обробляють перекисом та труть руками. Через годину одяг потрібно випрати у воді з господарським милом та прополоскати у чистій воді.

Для білих речей можна використати лимонну кислоту (або лимонний сік) чи кисневий порошок. На брудний сухий одяг потрібно насипати один із засобів, залити окропом та замочувати 30-40 хв. Після цього можна відправляти речі у пральну машинку.